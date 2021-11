MEDIENINFO: Alles für den Gast - Emotionales Get-together des Tourismus

Alles für den Gast: So emotional war die Messe für den heimischen Tourismus Zahlreiche qualitative Fachbesucher, ein gut gebuchtes Messezentrum - und vor allem Aussteller, die von wertvollen Kontakten berichten: Die „Alles für den Gast“ trotzte allen Umständen und schloss ihre Tore 2021 mit Erfolg.

Für fünf Tage wurde das Messezentrum Salzburg wieder zur Gastronomie- und Hotellerie-Drehscheibe Österreichs. Vom 6. bis 10. November präsentierten über 540 Aussteller auf der „Alles für den Gast“ ihre Produkte, Services und Visionen für die Zukunft. 21.897 Fachbesucher erlebten im Rahmen der Branchenleitmesse die ganze Bandbreite der Gastronomie und Hotellerie.

„Die ‚Alles für den Gast‘ hat einmal mehr gezeigt, dass sie trotz der derzeitigen Umstände Österreichs größte Fachmesse ist. Dies zeigt, wie wichtig der Tourismus, die Hotellerie und Gastronomie in unserem Land sind“, sagt Barbara Leithner, COO von RX Austria & Germany. "Was mich besonders freut, ist der Zusammenhalt der Branche auch in schwierigen Zeiten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.” […]

