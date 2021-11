Absoluter Buchungsrekord für X-Bash 2022 und Rekordstart für X-Bash 2023

Absoluter Buchungsrekord für X-Bash 2022 und Rekordstart für X-Bash 2023 Rund 36.000 Eltern und über 18.000 Absolventen vertrauen der sichersten Abireise in ihrer 20-jährigen Geschichte.

München (LCG) – Durch die enge Zusammenarbeit mit dem renommierten Public-Health-Experten Hans-Peter Hutter legte X-Bash bereits im Frühsommer 2021 eine neue Messlatte für Sicherheitsstandards auf Großveranstaltungen und war eines der ersten Events dieser Dimension, dass die Machbarkeit in Pandemiezeiten bewies. Über 30.000 PCR-Tests wurden während der Event-Abireise durchgeführt. Das lückenlose Präventions- und Sicherheitskonzept wurde seither von vielen Veranstaltern aufgegriffen und hatte Vorbildwirkung für die Eventbranche, der die sichere Umsetzung von X-Bash 2021 Hoffnung und eine Zukunftsperspektive gab.

Safety First: Event-Abireise setzt neue Sicherheitsstandards und eine neue Benchmark für Präventionsmaßnahmen auf Großveranstaltungen

Die im Juli 2021 überraschend aufgekommenen Vorwürfe wurden mittlerweile lückenlos aufgeklärt und konnten nahezu gänzlich entkräftet werden.

„Hinter uns liegen drei Monate intensiver Aufarbeitung gemeinsam mit Behörden und Betroffenen. Ich bin über den positiven Ausgang mehr als erleichtert. Wir nehmen die Erkenntnisse aber zum Anlass, um einen neuen Sicherheits- und Qualitätsanspruch an uns zu stellen“, fasst DocLX-Mastermind Alexander Knechtsberger zusammen.

Die strukturierte und detailreiche Auseinandersetzung mit möglichen Risiken mündet in einem neuen Sicherheits- und Präventionskonzept, das Maßstäbe für Veranstaltungen dieser Größenordnung setzt. Es wurde über mehrere Monate hinweg gemeinsam mit anerkannten Präventions- und Sicherheitsexperten erarbeitet und trägt den Namen „X-Bash Safety First“.

Es beinhaltet unter anderem ein mobiles „Awareness Team“ aus Psychologen, Therapeuten und Streetworkern, das den Teilnehmern rund um die Uhr als unabhängige, professionelle Ansprechstelle dient. Es kann direkt über die X-Bash-App vom Smartphone kontaktiert werden, wobei der aktuelle Standort übermittelt wird. Die professionellen Security-Mitarbeiter werden gezielt für die Veranstaltung und den Umgang mit jungen Menschen geschult.

„X-Bash 2022 wird zur größten und sichersten Eventreise Europas werden. Ich danke über 13.000 Bucherinnen und Buchern sowie deren Eltern für das hohe Vertrauen, das in uns gesetzt wird. X-Bash 2022 wird ein besonderes Fest im Zeichen des Comebacks nach der Pandemie werden. Qualität und Professionalität werden auf ein neues Niveau gehoben, mit dem wir 2023 unser 20-jähriges Jubiläum zelebrieren werden“, unterstreicht Knechtsberger.

Bereits über 5.000 Buchungen für Jubiläumsreise 2023 und über 100.000 Nächtigungen gesamt

2023 findet X-Bash bereits zum 20. Mal statt. Schon jetzt verzeichnet Knechtsberger über 5.000 Buchungen für die Jubiläumsreise nach Kroatien. Gemeinsam mit den 13.000 Buchern von 2022 ergibt das bereits jetzt über 18.000 Bucher für die nächsten zwei Jahre! Das ergibt bereits jetzt über 100.000 Nächtigungen und 36.000 Eltern, die X-Bash ihre Kinder anvertrauen!

Auf einer Gesamtfläche von rund 630.000 Quadratmetern auf der kroatischen Halbinsel Lanterna wird mit einem Eventbudget von rund drei Millionen Euro ein einzigartiges „Wonderland“ für Absolventen inszeniert. Ermöglicht wird das alles durch das Vertrauen der jahrelangen Sponsoren und Partner von X-Bash, denen auf Europas größter Event-Maturareise die treffsichere und aufmerksamkeitsstarke Zielgruppenansprache ermöglicht wird.

„Nach Jahren der Einschränkungen durch die Pandemie werden wir in den nächsten Jahren zehntausenden Absolventinnen und Absolventen einen würdigen und legendären Abschluss ihrer Schulzeit ermöglichen und mit einem neuen Qualitätsanspruch begeistern“, betont Knechtsberger abschließend.

Über DocLX Holding

DocLX Holding ist Österreichs größte Full-Service-Agentur für B2C- und B2B-Events, Incentives, Festivals, Eventreisen und City-Card-Solutions mit Schwerpunkt auf Digitalisierung. Als strategischer Partner des WienTourismus verantwortet die Unternehmensgruppe den Vertrieb der Vienna City Card, Österreichs erfolgreichster Gästekarte, und der Vienna City Card Experience Edition. DocLX bietet eine europaweite digitale Systemlösung für City- und Region-Karten-Betreiber an. Zu den wichtigsten Eventproduktionen zählen X-Bash, Europas größte Event-Abireise, die Segelreise TURNON, das Lighthouse Festival in Kroatien und Südafrika, das Electronic Sports Festival und die Vermarktung des Erzbergrodeos. DocLX wurde 1991 von Alexander Knechtsberger gegründet, ist sowohl Mitglied bei Leitbetriebe Austria sowie im Event Marketing Board Austria (EMBA), war die erste TÜV-zertifizierte Agentur in Österreich und wurde mehrfach mit dem Austrian Event Award ausgezeichnet. Zur DocLX Holding mit Sitz im Wiener Innenstadtpalais Schönburg-Batthyány sind die Unternehmen DocLX Travel Events, DocLX Event Consulting, DocLX Yachting, DocLX Abistars mit Sitz in München (Deutschland), DocLX City Card Solutions, White Label Marketing und eSports Holding zugehörig. Weitere Informationen auf doclx-holding.com und viennacitycard.at

