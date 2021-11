Pressemitteilung: Brandbekämpfung einer brennenden Fahrzeugbatterie mit AVL Stingray One

Effizientestes Löschsystem, um brennende Fahrzeugbatterien sicher, effizient und rasch unter Kontrolle zu bringen

Brandbekämpfung einer brennenden Fahrzeugbatterie mit AVL Stingray One

AVL List GmbH hat ein effizientes Löschsystem für brennende Fahrzeugbatterien entwickelt. Batteriebrände, die bei Unfällen, beim Laden, in Tiefgaragen oder bei anderen Zwischenfällen entstehen können, lassen sich mit diesem innovativen System wirksam bekämpfen.

Graz, Österreich, 21. Oktober, 2021: Weltweit sind mittlerweile über zehn Millionen batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen. Doch wie reagiert man, wenn Fahrzeugbatterien zu brennen beginnen und Feuerwehren, aber zum Beispiel auch Parkhausbetreiber, hierfür eine zuverlässige Lösung benötigen?

Auf Basis des langjährigen Know-hows im Bereich der Batterieforschung und -entwicklung hat AVL zu diesem Zweck ein innovatives System entwickelt – AVL Stingray One. Dieses bahnbrechende System ermöglicht es Einsatzkräften, brennende Fahrzeugbatterien sicher, effizient und rasch unter Kontrolle zu bringen.

Beim Brand einer Batterie entsteht ein sogenannter „Thermal Runaway“, der eine Kettenreaktion in Gang setzt. Die Temperatur der Batterie steigt dabei extrem schnell an und die im Akku gespeicherte Energie wird schlagartig freigesetzt. AVL Stingray One dringt durch ein patentiertes Lanzensystem direkt in die Batterie ein und kühlt die einzelnen Batteriezellen. Das Entzünden dieser Zellen wird dadurch gestoppt und das System wieder in einen sicheren Zustand überführt. Durch das gezielte Einbringen des Löschmittels ist eine effiziente Kühlung mit geringstem Wasserbedarf möglich.

Das revolutionäre System ist das Ergebnis der konsequenten Forschungen von AVL auf diesem Gebiet und zeichnet sich durch einfache Bedienung und Handhabung aus. Es besteht aus einer Einheit, an die lediglich der Löschmittelschlauch des Löschfahrzeugs oder eines Hydranten angeschlossen werden muss.

Über AVL

Mit mehr als 11 000 MitarbeiterInnen ist AVL das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen in der Automobilbranche und in anderen Industrien. Ausgehend von dem gelebten Pioniergeist liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden, um die Mobilität von morgen zu gestalten. AVL entwickelt kosteneffiziente und innovative Systeme zur effektiven CO 2 -Reduktion und erreicht dies durch den Einsatz einer Multi-Energieträger-Strategie in allen Bereichen – von hybriden bis zu batterieelektrischen und Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Ideenphase bis zur Serienproduktion. In den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung verfügt AVL über umfassende Kompetenzen, um die Vision einer intelligenten und vernetzten Mobilität in die Realität umzusetzen.

Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit, treibt AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine umweltbewusstere Zukunft voran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in F&E-Aktivitäten fließen.

