Altstadtverband Salzburg - HAND.KOPF.WERK. Lebendiges Handwerk in Salzburg

Handwerksfestival HAND.KOPF.WERK. vom 3. bis 13. November 2021 in der Salzburger Altstadt

PRESSE-INFORMATION

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

HAND.KOPF.WERK. Lebendiges Handwerk in Salzburg

Vom 3. bis 13. November 2021 findet in der Altstadt Salzburg die kreative Veranstaltungsreihe rund um das moderne und traditionelle Handwerk statt.

Die achte Auflage des Handwerksfestivals HAND.KOPF.WERK. bietet an zehn Tagen im November rund 30 Veranstaltungen in ausgewählten Handwerksbetrieben in der Salzburger Altstadt. Die beliebte Veranstaltungsreihe vom Altstadtverband Salzburg gewährt einzigartige Einblicke in die Werkstätten der lokalen Handwerksmanufakturen und namhaften Kulturinstitutionen, die ihre Pforten vom 3. bis 13. November 2021 für das interessierte Publikum öffnen. Workshops zum Mitmachen, Rundgänge zum Entdecken sowie exklusives Kennenlernen der Betriebe stehen am Programm von HAND.KOPF.WERK. 2021.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

Rückfragen & Kontakt:

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Ursula Maier

Tourismusverband Salzburger Altstadt

Presse & PR

Tel: +43 (0)662-845453-19

Mobil: +43 (0)664-4280262

Mail: presse@salzburg-altstadt.at

Münzgasse 1/II | A-5020 Salzburg