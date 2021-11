Advent der Familien mit individuellen Märkten, klein & fein

Advent der Familien mit individuellen Märkten, klein & fein Bereits zum zehnten Mal laden die Adventmärkte rund um den Fuschlsee vom 27. Nov. bis 19. Dez. 2021 zum stimmungsvollen ADVENT DER DÖRFER in der Fuschlseeregion.

Die vier Adventmärkte von Advent der Dörfer dürfen sich seit 2014 auch als Teil des „Salzkammergut Advents“ nennen. Dieses Jahr wird der Schwerpunkt erneut auf Familien gelegt, je nach den aktuellen Covid- 19 Bedingungen, ist auch an allen Adventmärkten ein Kinderprogramm geplant.

Zu den 4 Adventmärkten von „Advent der Dörfer“ zählen:

· Advent im Ebenauer Brunnengarten

· Adventmarkt beim Guggenthaler Kircherl

· Advent unter der Linde in Faistenau

· Advent im Schloss Fuschl am Fuschlsee

Am 27. November öffnen 3 der 4 Adventmärkte ihre Pforten für ihre Gäste. Der Adventmarkt auf dem atemberaubenden Gelände des Schloss Fuschl hält von einem abwechslungsreichen Musikprogramm bis hin zur winterlichen Zillenschifffahrt alles bereit. Romantisch fährt man mit dem Holzboot über dampfenden See zum festlich geschmückten Schloss Advent. Nach dem Kennenlernen der Handwerker und einem Besuch im Schloss Ladl hat man die Möglichkeit mit der nächsten Zille wieder zurück zur Promenade nach Fuschl zu fahren, wo man sich bei einem Heißgetränk, am Stand an der Promenade aufwärmen kann. Weiter geht’s mit einem weihnachtlichen Spaziergang ins Ortszentrum zum Fuschler Adventmarkt. Der Weg ist facettenreich und festlich geschmückt und führt direkt beim Hotel Waldhof und Gössl Shop vorbei.

Aber auch bei den anderen 3 Adventmärkten, wie beim Guggenthaler Kircherl, mit seinen kleinen wärmenden Feuerstellen, beim Advent im Brunnengarten, welcher einer der ältesten Adventmärkte der Region ist. Beim Advent unter der 1000-jährigen Linde in Faistenau wird u.a. traditionelles Handwerk vorgeführt. Selbstgemachte Geschenkideen aus Holz sind neben umfangreichen Kunsthandwerk vor Ort erhältlich.

Es werden bei den Adventmärkten in der Fuschlseeregion überlieferte Bräuche und Traditionen gelebt, ohne dass man sich dem Neuen verschließt. Bei den Veranstaltungen findet man unter anderem zauberhaftes Kunsthandwerk und liebevoll gebastelte Geschenke, fein duftende Adventkränze, Kletzenbrot oder Geselchtes. Die Magie des Advents entfaltet sich bei Laternenwanderungen, Krampusläufen, Handwerksvorführungen oder beim Verzehr von feinsten, über dem offenen Feuer zubereiteten Schmankerln.

Musikalisch führen durch den ADVENT DER DÖRFER diverse Gruppen aus der der Region von Stubenmusik, über Gesang bis hin zu weihnachtlichen Konzerten der Trachtenmusikkapellen.

Fuschlseeregion „Advent-Package“: zwei Übernachtungen inkl. Frühstück, 1 Gratis Heißgetränk inkl. Häferl zum mit nach Hause nehmen auf einem Adventmarkt nach Wahl, ab € 120,00 pro Person.

Adventkalender der Fuschlseeregion

Ein ganz besonderer Adventkalender mit 24 hochwertigen Produkten aus der Fuschlseeregion. Neu ist heuer, dass von jedem Kalender, € 5,00 für einen guten Zweck gespendet werden. Die breit gefächerte Produktpalette aus der Region reicht von einem

hochwertigen Filzkorb, über ein Tagesloiperl zum Langlaufen in Faistenau bis hin zum Koppler Moor Whisky. Mit dieser tollen Aktion setzt der Tourismusverband ein Zeichen, in dem er ein nachhaltiges Präsent anbietet, mit dem man seinen Lieben in der Vorweihnachtszeit Freude bereiten kann, für einen guten Zweck spendet und gleichzeitig die regionale Wirtschaft unterstützt.

Kalender Preis € 95,- Buchung unter +43 6226 8384-15 und fuschl @ fuschlseeregion.com

Alle Infos und detaillierte Veranstaltungsdaten unter www.adventderdoerfer.at

