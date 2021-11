Rhomberg Sersa Rail Group expandiert in die USA (clavis Presseinformation, 1.11.2021)

Rhomberg Sersa Rail Group expandiert in die USA

Mit dem Kauf des Geschäftsbereichs Track Solutions von Balfour Beatty wird der Bahntechnik-Spezialist größter Betreiber von Schotterbettreinigungsmaschinen in Nordamerika.



Bregenz/Zürich/Dallas (US), 29. Oktober 2021. Die Rhomberg Sersa Rail Group (RSRG) übernimmt von Balfour Beatty U.S. den Geschäftsbereich “Track Solutions”. Die Abteilung des US-Eisenbahngeschäfts der britischen Bauunternehmung wird in Rhomberg Sersa North America (RSNA) umbenannt. Durch den Erwerb steigt RSNA zum größten Serviceanbieter der gleisgebundenen Schotterbettreinigung in Nordamerika auf.



Mit dem Kauf steigt die österreichisch-schweizerische RSRG erstmals in den US-amerikanischen Markt ein. Bisher ist die RSRG in sieben Ländern auf den drei Kontinenten Europa, Australien und Nordamerika tätig. Mit den USA kommt nun neben Kanada der größte Bahnmarkt der Welt dazu. „Mit über 250 000 Kilometern an Güterverkehrsstrecken und über 40 Großstädten mit städtischen Bahninfrastrukturen hat das Autoland USA die mit Abstand größten Gleiskilometer weltweit“, erklärt der für die RSRG-Gruppenstrategie verantwortliche CTO Garry Thür. „Das amerikanische Bahnnetz ist allerdings im Überlandverkehr im Vergleich mit dem europäischen Schienennetz sehr stark auf den Güterverkehr ausgerichtet und hat andere Instandhaltungsanforderungen. Die Ausbaupläne der neuen US-Regierung zeigen das große Potenzial der Bahn als das nachhaltigste Transportmittel. Die RSRG als Technologieführer im Bahnbau wird ihr internationales Know-how einbringen und strebt eine starke Nischenposition in den USA an.“



Michael Match, der CEO von Rhomberg Sersa North America, erklärt die Synergien des neuen Geschäfts in den USA: "In den vergangenen 20 Jahren hat Balfour Beatty in einige der besten Gleisinstandhaltungsgeräte und -technologien investiert. Das hat dazu geführt, dass ‘Track Solutions’ in den USA führend in der Schotterbett- und Gleisinstandhaltung sowie in Inspektionstechnologien ist – der übernommene Unternehmensteil scannt und analysiert den Zustand von mehr als 48 000 Gleiskilometern jährlich.”



“In Kanada sind wir Marktführer in den Bereichen Schotterbettreinigung, Schienenfräsen und Spezialschleifen von Schienen im städtischen Bereich. Durch diese Übernahme entsteht der bei weitem größte Betreiber von Schotterbettungsreinigungsmaschinen in Nordamerika. Und mit den marktführenden Inspektionstechnologien können wir unseren Kunden End-to-End-Lösungen für die Instandhaltung und Sanierung ihrer Bahninfrastruktur anbieten."



Thomas Bachhofner, CEO der RSRG, ergänzt: "Als einer der technologischen Marktführer im weltweiten Bahngeschäft ist es uns ein Anliegen, unsere Kundschaft überall auf dem Globus mit einem innovativen, qualitativ hochwertigen Portfolio unterstützen zu können. Die Kompetenzen und der Maschinenpark des Teams um Steve Atherton werden uns dabei klar voranbringen."



Mit einer Flotte von acht Schotterbettreinigungsmaschinen, darunter die drei neuesten und produktivsten Plasser-RM80-Maschinen in Nordamerika, und unterstützt von mehr als 30 erfahrenen und qualifizierten Technikern, möchte RSNA der Kundschaft auch weiterhin das beste Preis-Leistungsverhältnis sowie die höchste Zuverlässigkeit der Maschinen bieten. Die kürzlich erfolgte Anschaffung von zehn Plasser MFS-Waggons und zwei spezialisierten Power-Waggons ermöglicht es der RSNA zudem, noch mehr End-to-End-Lösungen für Schottererneuerungsprojekte anzubieten.



Leon Blondin, CEO von Balfour Beatty U.S., ist überzeugt, dass die Transaktion einen Mehrwert für beide Unternehmen und ihre Kunden schafft. Er sagte: "Track Solutions bietet spezialisierte Dienstleistungen an, die sich gut mit dem Kerngeschäft von RSRG, den Hochleistungsmaschinen für die Gleisinstandhaltung, vereinbaren lassen. Als eines der größten Eisenbahnbauunternehmen des Landes bleibt Balfour Beatty seinem Kerngeschäft und seinen Kunden verpflichtet. Wir übergeben das Track Solution Team in die vertrauten Hände von RSRG."



Für Steve Atherton, bisheriger Bereichsleiter von „Track Solutions“ bei Balfour Beatty U.S., ist die Akquisition eine Chance für das Unternehmen, den nächsten Schritt zu gehen, um die Kernkompetenzen und die angebotenen Dienstleistungen für die gesamte nordamerikanische Eisenbahnindustrie weiterzuentwickeln und zu erweitern: "Dies ist eine wirklich aufregende Zeit für das ‘Track Solution’-Team, da wir Teil der Rhomberg Sersa Rail Group werden. Dies wird unsere Position an der Spitze der Schotterinstandhaltungs- und Inspektionstechnologien stärken, einschließlich des Ground Penetrating Radar, der Gleisgeometrie und der automatisierten visuellen Gleisinspektionslösungen. Es wird uns auch ermöglichen, neue Lösungen und technische Konzepte zu entwickeln, einschließlich Schienenfräsen, Materialtransport und technische Unterstützungsfunktionen, die von der gesamten Bahngruppe und ihren Partnern in Kanada, Großbritannien, Europa und Australien entwickelt wurden."



RSNA wird die bestehenden Verträge mit öffentlichen und privaten Unternehmen übernehmen und das Geschäft in den USA ausbauen. Zum bestehenden Kundenstamm gehören New Jersey Transit, MTA New York, das größte US-amerikanische Schienengüterverkehrsnetz Burlington Northern Santa Fe (BNSF) und die öffentliche US-Personenverkehrsgesellschaft Amtrak.



Über die Rhomberg Sersa Rail Group

Die Rhomberg Sersa Rail Group bietet als Komplettanbieterin Bahntechnik ein nahezu lückenloses Leistungsspektrum in den Bereichen Bahnbau, Ausrüstung und Service an. Das Portfolio reicht vom Gleisbau, der Gleiserneuerung, -instandhaltung und der Sanierung von Eisenbahntunneln, dem Maschinenbetrieb und der -instandhaltung über elektromechanische und -technische Ausrüstung, die Bahnstromversorgung und die Kommunikationstechnik bis hin zu Beratung, Design und Planung, Sicherheits- und Zutrittssystemen, System- und Messtechnik sowie Logistikdienstleistungen. Der Komplettanbieter im Bereich der Bahntechnik punktet dabei mit innovativen Produkten wie Festen Fahrbahnsystemen oder der SLS Sersa Schraubenlochsanierung® und treibt unter anderem mit Building Information Modeling (BIM) die Digitalisierung und Automatisierung von Baustellen voran. Im Vordergrund stehen kundenorientierte und maßgeschneiderte Lösungen für Nah- und Fernverkehrsbahnen, Güterverkehrsstrecken oder private Infrastrukturen, die als Total- oder Generalunternehmer ausgeführt werden.



Das Unternehmen beschäftigt ca. 2 600 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete die Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten einen Umsatz von rund 466 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.rhomberg-sersa.com



Über Balfour Beatty

Balfour Beatty ist ein branchenführender Anbieter von Generalunternehmerleistungen, At-Risk-Baumanagement und Design-Build-Dienstleistungen für öffentliche und private Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist Teil von Balfour Beatty plc (LSE: BBY), einem führenden internationalen Infrastrukturkonzern, der innovative und effiziente Infrastrukturen bereitstellt, die unser tägliches Leben unterstützen, Gemeinden fördern und wirtschaftliches Wachstum ermöglichen. Balfour Beatty wird von Engineering News-Record als eines der besten inländischen Bauunternehmen in den Vereinigten Staaten eingestuft.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.balfourbeattyus.com.

