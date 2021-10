Österreichischer Verpackungstag 2021: Circular Economy – Orientierung im Verpackungsdschungel

Bei der dritten Auflage des Österreichischen Verpackungstages im MAK kam die gesamte österreichische Verpackungswirtschaft zusammen. Im Mittelpunkt stand recyclinggerechte Verpackungsgestaltung. Die dazu präsentierte internationale Verpackungsdesign-Guideline liefert notwendige und einheitliche Empfehlungen für die Branche.

Recyclingfähiges Verpackungsdesign im Fokus der Kreislaufwirtschaft

Die Verpackungsindustrie steht vor einer großen Herausforderung. Die EU zielt mit dem Kreislaufwirtschaftspaket darauf ab, die europaweite Kreislaufführung von Rohstoffen zu fördern und die Sammel- und Recyclingquoten zu erhöhen. Recyclinggerechtes Verpackungsdesign ist dabei ein wesentlicher Teil einer zirkulären Produktgestaltung und einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

Silvia Apprich, Studiengangsleiterin Nachhaltiges Ressourcenmanagement, Packaging Technology and Sustainability sowie Verpackungstechnologie, FH Campus Wien

„Die FH Campus Wien organisiert zum dritten Mal den Österreichischen Verpackungstag, das Branchen Event der Packaging Supply Chain. In einer dynamischen und sich stark verändernden Verpackungswelt gibt der Verpackungstag Orientierung und Ausblick auf die notwendigen strategischen Weichenstellungen“, so Silvia Apprich. „Die Circular Packaging Design Guideline der FH Campus Wien zeigt, wie funktionierendes, recyclingfähiges Design zu schaffen ist. Diese Guideline gibt es nun in der 4. Auflage, sie trägt mit neuen Inhalten und Entwicklungen dem dringenden Bedarf nach Orientierung Rechnung.“

> Circular Packaging Design Guideline 4.0

Teresa Mischek-Moritz, Managerin ECR Austria

„Mit der ECR Circular Packaging Initiative haben wir es geschafft, der gesamten Konsumgüter-Branche, die Notwendigkeit von zirkulären Verpackungen aufzuzeigen. Mit leicht verständlichen Empfehlungen für Circular Packaging Design geben wir hiermit Produkt- und Sortiments-Manager*innen ein Tool in die Hand. Nur durch die Zusammenarbeit aller Player*innen in der Wertschöpfungskette können wir die ehrgeizigen Recyclingziele erreichen.“

> ECR Circular Packaging Initiative

Internationale Guideline für erfolgreiche Erhöhung der Recyclingquoten

Rohstofferzeuger*innen, Verpackungshersteller*innen, Markenartikelindustrie, Einzelhandel und Entsorgungswirtschaft müssen künftig also noch intensiver zusammenarbeiten. Mit einer international harmonisierten Verpackungsdesign-Guideline wollen die FH Campus Wien, die ECR Community und die World Packaging Organisation die notwendigen und einheitlichen Empfehlungen für recyclinggerechte Verpackungsgestaltung setzen. Diese soll sämtlichen Akteur*innen der Supply Chain eine Entscheidungshilfe geben und sie so unterstützen, die höheren Recyclingquoten des EU-Kreislaufwirtschaftspakets zu erreichen.

Johannes Bergmair, Generalsekretär World Packaging Organisation (WPO)

„Circular Packaging Design Guideline goes Global. Durch die Zusammenarbeit von World Packaging Organisation, ECR Community und FH Campus Wien setzen wir gemeinsam globale Standards in Circular Packaging Design.“

> Internationale Guideline: WPO Packaging Design for Recycling

Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien

Das berufsbegleitende Bachelorstudium Verpackungstechnologie gibt einen Überblick über die wichtigsten Packmittel und deckt den gesamten Lebenszyklus einer Verpackung ab. Das Bachelorstudium Nachhaltiges Ressourcenmanagement legt den Fokus auf Ressourcenverknappung, Abfallentsorgung bzw. -vermeidung und die damit verbundene Umweltgesetzgebung. Packaging Technology and Sustainability ist das erste berufsbegleitende Masterstudium in der DACH-Region, das sich mit der Querschnittsmaterie Verpackungstechnologie befasst. Das Kompetenzzentrum Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions forscht an der Entwicklung und Bewertung nachhaltiger Verpackungen, Lebensmittelsicherheit und Digitalisierung.

