Jazz&TheCity 2021 ist eröffnet - Lust auf Abenteuer?

Jazz&TheCity 2021 ist eröffnet

Oh what a night! Am Donnerstag, 14. Oktober 2021 wurde in der SZENE Salzburg das diesjährige Jazz&TheCity-Festival mit einem fulminanten Konzertreigen eröffnet. Mit Standing Ovations wurde das Residenzorchester der Elbphilharmonie mit Schauspieler Charly Hübner gefeiert.

Die Konzerte des ersten Abends zeigten die Viefalt, die in den nächsten Tagen die FestivalbesucherInnen erwartet. Beim mehrfach preisgekrönten Trio Dell Lillinger Westergaard herrschte konzentrierte Stille, während bei der Open Air-Bühne am Residenzplatz das komplette Publikum zu Luca Bassanese tanzte. Im Marionettentheater endetete der Abend auf der kleinen Bühne in der Foyer-Bar mit dem Trio How Noisy Are The Rooms, das aus einem Blind Date bei Jazz&TheCity vor drei Jahren entstanden ist. Titelheld des Festivals Christian Lillinger blieb in der SZENE gleich am Schlagzeug sitzen - das Duo TIRAP mit ihm und Johannes Brecht begeisterte die NachtschwärmerInnen mit lauten Beats und Electronics, wie auch die Band Training im Toihaus – und all das bei freiem Eintritt.

