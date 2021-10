Neu im Herbstregal: (Bio) Raclette Rebell & (Bio) Nuss Rebell (clavis-Presseinformation, 13.10.2021)

Neu im Herbstregal: (Bio) Raclette Rebell & (Bio) Nuss Rebell

Heiß-schmelzend oder nussig-aromatisch: Zum Glück muss man sich nicht entscheiden zwischen den beiden saisonalen Spezialitäten der Käserebellen, die nun für einige Monate erhältlich sind. Der neue Raclette Rebell und der beliebte Nuss Rebell garantieren Gaumenfreuden in der kühlen Jahreszeit.



Der Herbst ist die Zeit für Wohlfühlküche, die nicht nur den Magen, sondern auch das Herz wärmt. Ein geselliger Raclette-Abend schafft gemeinsame Erinnerungen und Genussmomente gleichermaßen. Alles, was es dazu braucht, sind einige Beilagen und perfekter Raclette-Käse, der mit seinen hervorragenden Schmelzeigenschaften überzeugt. Wie gut, dass der Raclette Rebell brandneu im herbstlichen Kühlregal zu finden ist! Bei kühlem Wetter ebenso beliebt ist der Nuss Rebell, eine weitere saisonale Heumilch-Spezialität der Käserebellen. Beide Spezialitäten werden 19 Wochen lang (KW 42/21 bis KW 8/22) erhältlich sein.



(Bio) Raclette Rebell – heißer Käsegenuss für die kalten Tage

Mit seinem cremigen, fein schmelzendem Teig ist der Raclette Rebell perfekt für die warme Küche geeignet. Im Raclette Pfännchen oder auf knusprigem Bauernbrot im Ofen erwärmt, entfaltet der Schnittkäse aus 100% Bergbauern-Heumilch seine Aromen aus hellem Malz und offenbart eine kecke Salzigkeit.



Auf einen Blick

Produktname: Raclette Rebell, Bio Raclette Rebell

Hersteller/Marke: Käserebellen

Vertriebskanäle: Bedientheken LEH, Reformhäuser

Markteinführung: Oktober 2021

Liefereinheit an Handel: 1/2 Laib à 3 kg

Sonstiges: Schnittkäse, laktosefrei, 48 % Fett i.Tr.; – Reifezeit: ca. 5 Monate

USP: 100% Bergbauern-Heumilch bzw. Bio-Bergbauern-Heumilch als Rohstoff; traditionell hergestellter Käse ohne Zusatz und Konservierungsstoffe; Käse mit Heumilch g.t.S. (EU-Gütesiegel „garantiert traditionelle Spezialität“) produziert, hervorragende Schmelzeigenschaften, exklusiv im Winter lieferbar.

Begleitende Maßnahmen: Der Käse wird nahezu in allen bedeutenden Handelsmärkten angeboten. Unterstützung durch HZ-Aktionen, POS-Aktionen, Fachpresse.

Websites des Produkts:

https://www.kaeserebellen.com/produkte/rebellische-vielfalt/saison-rebellen/raclette-rebell

https://www.kaeserebellen.com/produkte/rebellische-bio-vielfalt/saison-rebellen/bio-raclette-rebell

Ab KW 42 sind der Raclette Rebell und Bio Raclette Rebell im Handel verfügbar.

(Bio) Nuss Rebell – das knackig-nussige Käseerlebnis

Walnuss, Lebkuchen, Vanille und Rahm: Die Aromen des Nuss Rebells wecken sofort Erinnerungen an gemütliche Abende vor dem Kamin. Cremig und weich fühlt sich der Käse am Gaumen an und entfaltet dabei einen zarten Süßeschmelz, der das harmonische Geschmacksbild abrundet. Die vielen knackigen Walnussstückchen sind optimal im Käseteig verteilt und sorgen für einen feinen Biss.



Auf einen Blick

Produktname: Nuss Rebell, Bio Nuss Rebell

Hersteller/Marke: Käserebellen

Vertriebskanäle: Bedientheken LEH, Reformhäuser

Markteinführung: Oktober 2005

Liefereinheit an Handel: 1/2 Laib à 3 kg

Sonstiges: Schnittkäse, laktosefrei, Rahmstufe – Reifezeit mind. 10 Wochen, Rinde zum Verzehr geeignet

USP: 100% Bergbauern-Heumilch bzw. Bio-Bergbauern-Heumilch als Rohstoff; traditionell hergestellter Käse ohne Zusatz- und Konservierungsstoffen, mit Walnüssen verfeinert; Käse mit Heumilch g.t.S. (EU-Gütesiegel „garantiert traditionelle Spezialität“) produziert, exklusiv im Winter lieferbar.

Begleitende Maßnahmen: Der Käse wird nahezu in allen bedeutenden Handelsmärkten angeboten. Unterstützung durch HZ-Aktionen, POS-Aktionen, Fachpresse.

Websites des Produkts:

https://www.kaeserebellen.com/produkte/rebellische-vielfalt/saison-rebellen/nuss-rebell

https://www.kaeserebellen.com/produkte/rebellische-bio-vielfalt/saison-rebellen/bio-nuss-rebell



Ab KW 42 sind der Nuss Rebell und Bio Nuss Rebell im Handel verfügbar.





Über die Käserebellen

Die Käserebellen mit 220 Mitarbeitern verarbeiten jährlich rund 50 Mio. kg Bergbauern-Heumilch und Bio-Bergbauern-Heumilch pro Jahr. Der wertvolle Rohstoff für sämtliche Käsespezialitäten wird von über 500 Bauernfamilien aus der Alpenregion, wie dem Bregenzerwald, dem UNESCO geschützten Biosphärenpark Großes Walsertal, dem Kleinwalsertal, Tirol und dem angrenzenden Allgäu geliefert.

www.kaeserebellen.com

www.facebook.com/Kaeserebellen

www.instagram.com/kaeserebellen

