Presse-Info: Bayer Austria - World Sight Day 2021 - "Love Your Eyes"

Bayer beteiligt sich anlässlich des World Sight Day 2021 am Aufruf „Love Your Eyes“ und bekräftigt damit seinen Fokus auf den universellen Zugang zu medizinischer Augenversorgung · Der World Sight Day 2021, koordiniert von der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), verfolgt das Ziel, das Bewusstsein für Sehverlust und Sehbeeinträchtigung als wichtige internationale öffentliche Gesundheitsthemen zu stärken. · In diesem Jahr soll das Thema #LoveYourEyes alle Menschen dazu auffordern, sich einem Sehtest oder einer Untersuchung zu unterziehen, um ihre Augengesundheit sicherzustellen. · Mit dem dringenden Aufruf an die Menschen, sich um die Gesundheit ihrer Augen zu kümmern, lenkt die Kampagne das Augenmerk darauf, dass täglich über eine Milliarde Menschen weltweit, die keinen Zugang zu augenärztlicher Versorgung haben, einen Sehverlust erleiden.1

Am 14. Oktober findet der von der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) koordinierte World Sight Day (WSD) statt; in diesem Jahr mit dem Thema #Love Your Eyes. Bayer, schon seit Langem ein engagierter globaler Partner des WSD, beteiligt sich am Aufruf an alle Menschen, sich über ihre Augengesundheit Gedanken zu machen und für sich einen Termin für einen Sehtest zu vereinbaren sowie Familie und Freunde dazu zu ermutigen. Seit dem Start des Aufrufs „Love Your Eyes“ im Juli haben sich mehr als 1,5 Mio. Menschen einer Augenuntersuchung unterzogen oder möchten einen Termin wahrnehmen. Damit wurde das von der IAPB gesetzte Ziel von einer Million Augenuntersuchungen übertroffen.

„Bayer verfolgt das Ziel, die Auswirkungen von Sehbeeinträchtigungen mithilfe kollektiver Anstrengungen zu mindern. Nur durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und der Fach-Community können wir es schaffen, uns dieser Herausforderungen und Ziele erfolgreich anzunehmen. Mit diesem weltweiten und ambitionierten Aufruf möchte die ophthalmologische Community auf den ungedeckten Bedarf aufmerksam machen, darunter auch auf den ungleichen Zugang zu Gesundheitsdiensten und die wachsenden Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung“, erklärt Wiebke Möller, Business Unit Head Specialty Medicine bei Bayer Austria.

Bereits zum siebten Mal in Folge richten Bayer und die IAPB einen WSD-Fotowettbewerb aus. Amateur- und Berufsfotografen sind aufgefordert, ihre Werke in vier Kategorien einzureichen, die sich an den diesjährigen Themen des WSD ausrichten: Love your Eyes – Jeder zählt – Gesundheit für alle – Hoffnung. Nähere Einzelheiten zum Fotowettbewerb finden Sie hier.

„Der Fotowettbewerb zum World Sight Day will den weltweiten ungedeckten Bedarf im Bereich der Augengesundheit dokumentieren und hilft uns, die bereits erreichten Erfolge aufzuzeigen, was die Sicherstellung eines globalen Zugangs zur medizinischen Augenversorgung betrifft,” so Peter Holland, CEO der IAPB. „Wir alle waren in der letzten Zeit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Jetzt sind wir entschlossener denn je, eine hochwertige Augenversorgung für alle bedürftigten Menschen in der Welt zur Verfügung zu stellen. Der diesjährige Fotowettbewerb will die Wichtigkeit eines gesunden Sehvermögens für jeden Menschen herausstellen, denn jeder von uns hat dazu etwas Wichtiges zu sagen.“

Eine augenärztliche Versorgung ist unabdingbar, um Verschlechterungen der Sehfähigkeit vorzubeugen und die Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken. Sie ist auch bedeutsam in Hinblick auf die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen, zu denen die Beendigung von Armut, Sicherung der Ernährung, Bildung für alle, nachhaltiges Wirtschaftswachstum oder Gleichstellung der Geschlechter gehören. Mit den SDGs sollen neben der Beendigung anderer globaler Benachteiligungen auch Sehkraft gefördert und Sehbeeinträchtigungen global verringert werden. Dabei baut man auf der bereits jahrzehntelangen Arbeit der einzelnen Länder und der Vereinten Nationen, darunter der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN DESA), auf.

Über den World Sight Day (WSD) und den WSD-Fotowettbewerb

Der World Sight Day (WSD) ist ein Informations- und Aufklärungstag, der jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Oktober stattfindet und die weltweite Aufmerksamkeit auf Erblindung und Sehbeeinträchtigung lenken soll. Der WSD, der von der International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) koordiniert wird, findet in diesem Jahr am 14. Oktober statt und steht unter dem weltweiten Aufruf „Love Your Eyes – Liebe deine Augen“.

Der WSD-Fotowettbewerb steht sowohl Amateur- als auch Berufsfotografen offen. Seit 2015 wurden über 6.700 augenmedizinische Fotos eingereicht. Die Gewinner werden am 18. Oktober 2021 bekannt gegeben.

COR-PF-OPHT-AT-0001-1-10/2021

Über IAPB

Die International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) ist die mitgliedschaftsbasierte Allianz, die die internationalen Bemühungen zur Prävention von Erblindung führt. Die Mission der IAPB ist die Beseitigung der häufigsten Ursachen für Sehbeeinträchtigungen durch Koordination der Anstrengungen von Landesregierungen und NGOs zur Förderung der Planung, Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger landesweiter Programme in der Augenversorgung. Bitte besuchen Sie uns hier: www.iapb.org

Literatur

[1] World Health Organization. World Report on Vision. Nachzulesen unter: https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision. Zuletzt aufgerufen im August 2021.

