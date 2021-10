Familypark: Verfluchte Zauberwelt zu Halloween

St. Margarethen 7.10.2021: In zwei Wochen ist es wieder soweit – der Familypark öffnet seine Pforten zu einer verfluchten Zauberwelt! Von 22.10. bis 1.11.2021 wird in Österreichs größtem Freizeitpark wieder Halloween gefeiert.

Nachdem 2020 ein Großteil des Rahmenprogramms aufgrund der Corona-Maßnahmen gestrichen werden musste, wird heuer ein neuer Anlauf gewagt, den Park in eine Welt von Magiern und Hexen zu verwandeln.

Pop-up Showacts und Halloween-Parade

Da auch das Jahr 2021 von großer Planungsunsicherheit geprägt war, wird das Rahmenprogramm in einer abgeänderten Form zu früheren Jahren präsentiert.

Große Shows im Zirkuszelt werden durch Pop-up Showacts im ganzen Park ersetzt. So wird es jeden Tag an verschiedenen Plätzen im Park Überraschungsauftritte der Künstlergruppe SHAD Performance geben. Und natürlich werden auch die beliebten Stelzengeher mit ihren kreativen Kostümierungen nicht fehlen. Getreu dem Motto werden Zauberkünstler und andere magische Gestalten ihr Unwesen im Park treiben und die Gäste mit in ihren Bann ziehen.

Die schaurig-bunte Halloween-Parade, die je nach Öffnungsdauer zwei bis dreimal täglich stattfindet, ist selbstverständlich wieder Fixpunkt im täglichen Gruseltreiben.

Kürbisspektakel

Wie schon im letzten Jahr können Gäste während des gesamten Events live mitverfolgen wie Meisterschnitzer Alex Neumayer Kürbisse aller Art in witzige Halloween-Fratzen oder wunderschöne Blumenornamente verwandelt. Die orangen Kunstwerke können auch für die Dekoration zu Hause erworben werden.

Wem das noch nicht genug ist, der kann den Österreichischen Staatsmeister-Kürbis mit stattlichen 714 kg und einem Umfang von 500 cm bestaunen. Am 10.10. hat er übrigens auch noch die Chance, in Deutschland den Europameister-Titel zu holen.

Haunted House

Im Haus der Schwarzen Magie sind dem Spuk keine Grenzen gesetzt! Zauberer, Alchimisten, Hexen und andere Magier vereinen sich in diesem düsteren Haus, um dort ihr Unwesen zu treiben. Empfohlen wird dieses Zusatzangebot für mutige Besucher ab 14 Jahren. Eintrittspreis 3 Euro.

Selbstverständlich ist auch im Park selbst wieder für Unterhaltung pur gesorgt. Ein Großteil der Attraktionen* ist bis spät in die Nacht geöffnet und entlang der Wege begeistern zahlreiche gruselige Überraschungen, tolle Beleuchtungseffekte und aufwändige Dekorationen.

Wie in den vergangenen Jahren sind kindgerechte Verkleidungen der Gäste willkommen. Es wird gebeten, auf zu furchterregende Maskierungen (zb Latexmasken) zum Wohl der Kinder zu verzichten. Der Park behält sich das Recht vor, diese Maskierungen am Eingang abzulehnen. Auch im Park wird kontrolliert!

Öffnungszeiten :



22.10. – 1.11.2021

Die genauen Veranstaltungszeiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Programmüberblick.





Aufgrund der nach wie vor geltenden Auslastungsbeschränkung auf 75% müssen reguläre Tagestickets online gekauft werden. Sondertickets und Besuche mit Jahreskarten müssen vorab reserviert werden. Für das Betreten des Parks sind die zum Zeitpunkt des Events geltenden Corona-Regelungen zu beachten. (Aktuell 3G)

Eintrittspreis: € 27,50 (ab 3 Jahren)

Eintritt mit der Jahreskarte frei!

* Aus Sicherheitsgründen werden manche Kletterbereiche bei Einbruch der Dunkelheit gesperrt.



Über den Familypark

Der Familypark der Familypark GmbH in St. Margarethen im Burgenland ist Österreichs größter Freizeitpark. Auf einem Areal von mehr als 145.000 m² bietet der Park Attraktionen in vier unterschiedlichen Themenwelten: Erlebnisburg, Bauernhof, Märchenwald und Abenteuerinsel. Außerdem verfügt der Freizeitpark über 17 verschiedene Gastronomie-Bereiche. Während der Saison werden bis zu 250 Mitarbeiter in den Bereichen Fahrattraktionen, Gastronomie, Gärtnerei, Technik und Verwaltung beschäftigt. 2019 verzeichnete der Familypark eine Besucherzahl von über 700.000 Personen. Weitere Informationen: www.familypark.at

