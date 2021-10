Fertig gestylt oder selbst kreiert – individuelle Kränze von DEPOT

Herbst-Feeling zaubern? Der Kranz kann’s!

Niedernberg, 30. September 2021 – Die Temperaturen sinken. Die Tage werden kürzer. Wo lange die Farbe Grün dominierte, stehen jetzt Gelb und Rot in den Startlöchern. Das Laub der Bäume verkündet es in den schönsten Schattierungen: Der goldene Herbst ist da und darf mit all seiner Farbenpracht in unsere vier Wände einziehen. Super im Trend: der Kranz. Ob im Innern, oder außen an der Eingangstüre - er ist ein Schmuckstück für alle Bereiche.

Wer stylische Herbstkränze sucht, wird bei DEPOT, dem führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten, jetzt in großer Vielfalt fündig. Beerig geht’s zu beim Modell Bubble, Natur pur mit 100 Prozent Trockenblumen ist beim Kranz Ähre angesagt. Dass Kränze nicht zwingend rund sein müssen, zeigt der kleine Fellkranz Glitter-Herz.

Von Ahornblatt bis Zapfenmix - alles für den Kranz

Während die einen zum fertig gestylten Produkt greifen, entdecken die anderen ihren Spaß am Dekorieren und Gestalten. Kranz Knitted, bildet mit seinen stattlichen 40 Zentimetern Umfang die ideale Ausgangslage, um nach Lust und Laune sein Dekoherz zu entdecken. Selbstverständlich hat DEPOT für jedes individuelle Kranzdesign auch die richtigen „Zutaten“ im Sortiment. Angefangen von den edlen Kunstzweigen Eukalyptus und Farn bis zum vielseitig verwendbaren Zapfenmix.

Besonders beliebt sind auch Anhänger, wie zum Beispiel dieses natürliche Trio: Laubwald, Ahornblatt und Mushroom. Und für nicht wenige gilt dieses Dekomotto: Kein Kranz ohne Schleifen – wie passend ist da doch gleich die Schleife als Anhänger. Zum Befestigen bietet sich das gleich sieben Meter lange, unifarbene Band an, welches in den Farben Flieder, Rot, Dunkelgelb, Mintgrün und Hellblau schöne Akzente setzt. Gleich zehn Meter zum Basteln und Gestalten bietet das Band Lederimitat.

Mit DEPOT kann der Herbst kommen.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet

