PA KFV: Notbremsassistent in PKW - Praxistest zeigt hohes Potenzial, aber auch Optimierungsbedarf

Notbremsassistent in PKW: Praxistest zeigt hohes Potenzial, aber auch Optimierungsbedarf

Ein umfassender Praxistest des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) und der BFU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) zeigt, dass Notbremsassistenten von PKW bei Tag und klarem Wetter schon jetzt einen wertvollen Beitrag für die Verkehrssicherheit leisten. Optimierungsbedarf gibt es allerdings noch außerhalb der üblichen Testszenarien – etwa bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen.

Bern/Wien, 22. September 2021. Gerade unter den verletzlichen Verkehrsteilnehmern, d.h. bei Fußgängern und Radfahrenden, sind die Unfallzahlen im Steigen begriffen. Fahrerassistenzsysteme – und Notbremsassistenten im Besonderen – haben dabei das Potenzial, derartige Unfälle verhindern oder ihre Folgen mindern zu können. Um der Frage nachzugehen, wie gut aktuelle Notbremsassistenten in PKW derzeit funktionieren und Unfälle verhindern können, wurden in einem länderübergreifenden Projekt des KFV und der BFU mehr als 200 Fahrtests durchgeführt. Getestet wurde der Notbremsassistent in PKW in gezielt ausgewählten realen Szenarien, d.h. nicht nur bei optimalen Witterungsbedingungen, sondern auch bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen – mit verschiedenen Dummies, Sensorgenerationen und

wechselnden Fahrtgeschwindigkeiten. „Der automatisierte Notbremsassistent ist das Fahrerassistenzsystem mit dem höchsten Sicherheitspotenzial. Deshalb war es uns ein Anliegen, den Notbremsassistenten genau unter die Lupe zu nehmen in möglichst realen Szenarien, bei denen Fußgänger, Fahrradfahrende und Nutzer von Tretrollern beteiligt sein könnten“, erläutert Markus Deublein, BFU-Experte für Automatisiertes Fahren. Das Ergebnis: Bei Tag und klarem Wetter funktionieren PKW-Notbremsassistenten bereits sehr gut. Bei ungünstigeren Witterungs- und Lichtverhältnissen sieht es hingegen heute noch anders aus: Denn im Zuge der durchgeführten Funktionstests wurde sichtbar, dass Notbremsassistenten bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen noch nicht immer die Objekte erkennen und eine Notbremsung einleiten.

Kinder, Fußgänger, Fahrradfahrer werden grundsätzlich gut erkannt

„Ein erfreuliches Ergebnis der Versuche ist, dass Kinder, Fußgänger und Fahrradfahrer von Notbremsassistenten bei guten Licht- und Witterungsbedingungen grundsätzlich gut erkannt werden, auch wenn diese aus einer verdeckten Position heraus die Straße überqueren. Zudem lässt sich aus den Erkenntnissen aus unserem Projekt ableiten, dass Notbremsassistenten in neueren Fahrzeuggenerationen bereits wesentlich besser funktionieren als jene in älteren. Dies zeigt, dass Notbremsassistenten bereits jetzt zu Lebensrettern werden können und das Potenzial für die Zukunft groß ist“, erläutert DI Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV. Bei Regen, Nebel und schlechten Lichtverhältnissen war die Zuverlässigkeit von Notbremsassistenten allerdings nur eingeschränkt gegeben. „Gerade bei schlechten Witterungs- und Lichtverhältnissen sind andere Verkehrsteilnehmer für Lenkende oft schwer zu erkennen – und von entsprechend großer Relevanz ist es, dass Notbremsassistenten hier zuverlässig funktionieren. Deshalb wäre es wichtig, dass Notbremsassistenzsysteme standardisiert auch unter erschwerten Bedingungen, speziell bei Regen und Dunkelheit, getestet werden“, schließt Robatsch.

Realisiert wurden die Versuche in der Außen- und Innenanlage des CARISSMA (Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area) Testzentrums der Technischen Hochschule Ingolstadt.

KFV und BFU wollen die Untersuchung der Fahrerassistenzsysteme weiter vorantreiben und die autofahrende Bevölkerung über deren Sicherheitsnutzen informieren. Gleichzeitig gilt es ein Übervertrauen in solche Systeme vonseiten der Nutzenden zu verhindern.

Projektvideo:

Video-Dokumentation der Testreihe

Kurzvideo

Websites mit Informationen zu Assistenzsystemen:

smartrider.at

smartrider.ch

