Presse-Info: Alarmierende Zahlen belegen, dass die COVID-19-Pandemie Frauen weltweit geschadet hat

Weltverhütungstag am 26. September: Alarmierende Zahlen belegen, dass die COVID-19-Pandemie Frauen und Mädchen weltweit geschadet hat

Die COVID-19-Pandemie hat sich in mehrfacher Hinsicht negativ auf das Wohlergehen von Frauen ausgewirkt, u. a. in Bezug auf Verhütung, Familienplanung und geschlechtsspezifische Gewalt. Zu den Folgen gehören Millionen ungewollter Schwangerschaften[1], 500.000 weitere Mädchen, die zur Ehe gezwungen werden[2], und 31 Millionen zusätzliche Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt allein in den ersten sechs Monaten des Lockdowns[3]. Die Pandemie vertieft bestehende Ungleichheiten und legt Schwachstellen in den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systemen offen, die vor allem negative Auswirkungen auf Frauen haben, wie untersuchte Fälle zeigen.

Diese Entwicklung zeigt deutlich auf, dass wir uns stärker für die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen einsetzen müssen. Daher ist Bayer die Unterstützung von kontinuierlichen Aktivitäten wie dem Weltverhütungstag ein großes Anliegen. Er feiert inzwischen sein 15-jähriges Bestehen und legt den Schwerpunkt auf die Sensibilisierung junger Menschen, um ungeplante Schwangerschaften zu verhindern und sie so in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

„Der Ausbruch von COVID-19 gefährdet in erheblichem Maße die bisherigen Erfolge bei der Aufklärung über und dem Zugang zu Verhütungsmitteln sowie dem Schutz von Frauen vor Missbrauch und hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Lebensbedingungen von Frauen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Unterstützung einer selbstbestimmten Familienplanung mit uneingeschränktem Zugang zu Verhütungsmitteln intensiv fortzusetzen und das Wissen über den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu verbessern. Dafür setzt sich Bayer das ganze Jahr über mit großem Engagement ein“, betont Dr. Gundula Finger, Business Unit Head Frauengesundheit bei Bayer Austria.

Die verheerenden Auswirkungen von COVID-19 auf das Leben von Frauen und Mädchen

Die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung machen institutionelle und soziale Ungleichheiten aufgrund von Geschlecht und Ethnie noch deutlicher sichtbar. Nach Berechnungen von McKinsey sind Frauenarbeitsplätze 1,8-mal stärker gefährdet als die Arbeitsplätze von Männern, und obwohl Frauen nur 39 % der weltweiten Beschäftigung ausmachen, kommen auf sie 54 % der Arbeitsplatzverluste.

Darüber hinaus sind wegen der Pandemie etliche Kliniken und kommunale Dienste geschlossen. International Planned Parenthood bestätigt, dass bis April 2020 bereits 5.633 stationäre und mobile Kliniken sowie gemeindenahe Pflegedienste in 64 Ländern geschlossen worden sind. Dies bedeutet, dass die Frauen keine Gesundheitseinrichtungen aufsuchen können, um die benötigten Mittel und Informationen zu erhalten. Infolgedessen waren viele Familien gezwungen, entweder das Risiko einer ungeplanten Schwangerschaft einzugehen oder ihre Familienplanung aufzuschieben. Eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführte Untersuchung in 105 Ländern ergab, dass 68 % der Dienste zur Familienplanung und Verhütung ihre Arbeit eingestellt haben.

Nicht nur Kliniken waren gezwungen, ihre Erreichbarkeit einzuschränken. Organisationen und Hilfszentren für Opfer häuslicher Gewalt mussten ihre Dienste einstellen. Schon vor der Pandemie erlebte eine von drei Frauen weltweit körperliche oder sexuelle Gewalt und Missbrauch. Aufgrund von Einschränkungen wie Ausgangssperren und der Aufforderung von Regierungen, zu Hause zu bleiben, sowie zusätzlichem wirtschaftlichen Druck und häuslichen Spannungen hat die geschlechtsspezifische Gewalt weiter zugenommen. Lockdowns und Ausgangsverbote sind zwar wichtige Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben aber verheerende Auswirkungen auf Frauen. Da sie oft zusammen mit den Tätern in einer Wohnung leben, hat die Krise den Zugang zu grundlegenden lebensrettenden Diensten zusätzlich erschwert. Der UNFPA erklärte, dass ein Lockdown von nur 6 Monaten zu 31 Millionen weiteren Fällen geschlechtsspezifischer Gewalt führen könnte.

Auswirkungen von COVID-19 auf die Verhütung

Auch wenn das Hauptaugenmerk auf der ausreichenden medizinischen Versorgung der Infizierten und der Suche nach einem Heilmittel oder einem Impfstoff lag, müssen wir uns bewusst sein, dass eine große Zahl von Menschen täglich mit medizinischen Standardproblemen konfrontiert ist, die während der Pandemie nicht kleiner werden. Das Hauptproblem besteht darin, dass COVID-19 und die darauffolgenden Einschränkungen die Bereitstellung von Verhütungsmethoden und entsprechenden Informationen außerordentlich erschwert haben. Schon vor COVID waren viele junge Menschen, vor allem in den ärmeren Ländern, nicht ausreichend über Verhütungsmittel aufgeklärt. Seit der Krise haben sie noch weniger Zugang und Möglichkeiten, sich an Institutionen zu wenden, um Hilfe zu erhalten. Durch den Verlust des Arbeitsplatzes verfügen die Menschen über weniger Geld, um Verhütungsmittel zu erwerben, und sind zusätzlich mit der Reduzierung notwendiger Ausstattungen in Arztpraxen und Krankenhäusern konfrontiert.

Ein erschwerter Zugang zu Verhütungsmitteln führt ebenfalls zu einer Zunahme von unsicheren Abtreibungen, HIV-Übertragungen, Schwangerschaftskomplikationen sowie zu mehr posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen und anderen psychischen Problemen.

Obwohl die Pandemie auf tragische Weise viele Menschenleben auf der ganzen Welt gekostet hat, bietet sie uns auch die Möglichkeit, die derzeitigen Regelungen und Praktiken zu überdenken. Wir müssen sicherstellen, dass alle Frauen und Mädchen angemessen und adäquat versorgt werden. Die Bereitstellung praktikabler Verhütungsmittel auf der ganzen Welt wird eine bessere und gesündere Zukunft für uns alle bedeuten.

Über „Your Life“

Die weltweite Kampagne „Your Life“ richtet sich an junge Menschen und verfolgt die Vision einer Welt, in der jede Schwangerschaft gewünscht ist. Der jährliche Höhepunkt der laufenden Aktivitäten ist der Weltverhütungstag am 26. September. Zur Unterstützung der Kampagne und ihrer Ziele haben 16 internationale Partner die Weltverhütungstagkoalition (World Contraception Day Coalition) gegründet, die von Bayer finanziell gefördert wird.

Die Partner der World Contraception Day Coalition sind:

1. Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog)

2. Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

3. EngenderHealth (EH)

4. European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC)

5. Every Women Every Child

6. Family Planning 2030 (FP2030)

7. International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology (FIGIJ)

8. International Planned Parenthood Federation (IPPF)

9. John Hopkins University (JHU) / Gates Institute

10. Marie Stopes International (MSI)

11. Pathfinder International

12. Population Services International (PSI)

13. The Population Council

14. The United States Agency for International Development (USAID)

15. United Nations Populations Fund (UNFPA)

16. Women Deliver (WD)

„Your Life“ unterstützt:

„120 Under 40“, eine Initiative des Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

„Every Woman Every Child“ (EWEC), eine Bewegung, die sich in der globalen UN-Strategie zur Gesundheit von Frauen, Kinder und Jugendlichen (Global Strategy for Women’s, Children’s, and Adolescents’ Health) engagiert

