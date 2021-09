Lifestyle und Leichtigkeit aus Skandinavien

DEPOT sorgt für das „Hyggefühl“ im Herbst Niedernberg, 02. September 2021 – Es braucht nicht viele Zutaten für wohlige Gemütlichkeit: Ein weiches Fell, ein Kissen zum Anschmiegen und eine flauschige Decke, die kalte Füße vergessen lässt. Sanfter Kerzenschein sorgt schließlich noch dafür, dass einem nicht nur warm ums Herz wird. Fertig ist das „Hyggefühl“-Grundrezept, welches sich nach Belieben variieren und erweitern lässt – mit weichen Stoffen, hellen Farben und bezaubernd schöner Deko. Die skandinavische Wohn- und Wohlfühl-Leichtigkeit zieht auch in diesem Herbst wieder bei uns ein und lässt uns das große Glück der Gemütlichkeit der eigenen vier Wände genießen. Dafür hält DEPOT alles bereit, um für die Zeit zu zweit, mit Freunden oder der Familie ein rundum wohliges Ambiente zu zaubern. Gemütlich und behaglich – einfach hyggelig Wenn die Dänen oder Norweger sagen: Das ist aber „hyggelig“ – dann bedeutet das „gemütlich“, „angenehm“ oder „behaglich“. Mit dem großen karamellfarbenen Teppichfell aus 100 Prozent Schafwolle liegt man garantiert richtig. Dank der angesagten Trendfarbe vor dem Bett oder der Sofalounge, aber auch auf Sessel oder Sitzbank ist das kuschelige Fell ein toller Begleiter durch die kälteren Tage und Wochen. Und auch das Dekofell Teddy verschafft rundum warme „Hyggefühle“. Sie passen in den Hängesitz, ebenso auf die große Couch-Landschaft – Kissen und Kissenhüllen wie zum Beispiel Knitted. Eine wunderschöne Auswahl findet sich in dem großen Sortiment von DEPOT, das Kissen in verschiedenen Farben und Größen bereithält. Liebe zum Einrichtungs-Detail Pure Natürlichkeit – ein wichtiger Trend dieser Saison, eindrucksvoll verkörpert von Trockenblumen wie etwa Trockenblume Ruscus mit ihrer stattlichen Länge von 50 Zentimeter. Stilvoll kann sie mit weiteren Blumen oder Gräsern wie Pampasgras in den aktuellen Vasen von DEPOT präsentiert werden, ein Beispiel ist die blaugrüne Vase Bottle aus Glas. Eine runde Sache ist der Kranz Cotton, der sich eindrucksvoll dekorieren lässt. Ein Stück Liebe zum Einrichtungs-Detail sind auch die kleinen tierischen Anhänger mit der großen Wirkung: Fuchs und Eichhörnchen. Natürlich schön. Und so schön natürlich. Bilder-Downloadlink: https://we.tl/t-0eI2gyCZdN

Über DEPOT Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.