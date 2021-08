Mountainbike Veranstaltung in Koppl für Nachwuchsathlet/innen

Die Salzburger Cross Country Mountainbike Veranstaltung für Nachwuchsathlet/innen Auch in diesem Jahr veranstaltet der Union Mountainbike Club Koppl am 04.09.2021 mit Start und Ziel in der Nocksteinarena (Fußballplatz Koppl, Schlagstraße 17, 5321 Koppl) einen österreichweiten Mountainbike Wettbewerb am Fuße des Nocksteins.

Die Ausrichtung der 23. Nockstein Trophy erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Radsportverband (ÖRV). Die Rennstrecke wird wieder für den Austria Youngsters Cup (http://www.youngsters-cup.at/) und den Sportklasse Cup (http://www.sportklasse-cup.at/) geöffnet. Zudem findet gemeinsam mit dem Salzburger Landesradsportverband (https://www.lrv-salzburg.at/) die Austragung der Cross Country Landesmeisterschaft in den Bewerben der U13 bis zu den Erwachsenen statt.

Am Sonntag, den 05.09.2021 folgt ein ideales Einsteiger-Rennen für diejenigen, die sich nicht zu sehr quälen wollen aber trotzdem Spaß an einer Rennveranstaltung haben. In Kooperation mit dem Bayerischen Radsportverband wird ein MTB-Rennen im Rahmen des Pölzcup (www.poelzcup.de) ausgerichtet. Zur Förderung der grenzüberschreitenden Beziehungen wird zeitgleich noch der Junior Bike Cup Salzburg (https://www.juniorbikecup.at) ausgetragen. Hier werden im Vergleich zu Samstag weniger Runden gefahren und weniger schwierige Hindernisse vorwiegend auf Asphalt, Schotter, Wiese und Wald überwunden. Auf geht’s zur Anmeldung und weiteren Informationen unter https://www.mountainbikers.at/nocksteintrophy!

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Fuschlseeregion

Dorfplatz 1

5330 Fuschl am See

Tel: 06226/8384

info@fuschlseeregion.com