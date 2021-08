DEPOT – Sensationelle Eröffnung in der PlusCity Pasching!

Gemeinsam mit tausenden begeisterten BesucherInnen wurde die Eröffnung der 50. DEPOT Filiale vom 26. bis 28 August gefeiert

(Wiener Neudorf, 30. August 2021) DEPOT – führender Dekorations- und Einrichtungsspezialist – eröffnete am 26. August die österreichweit 50. Filiale in der PlusCity Pasching. Tausende begeisterte KundInnen bestaunten den neuen Store und ließen sich von dem attraktiven Angebot verzaubern.

Auf 330 m² wird auch in Pasching all das geboten, was DEPOT auszeichnet – erlesene Produktvielfalt, modernstes Ambiente, geschmackvolle Arrangements und erstklassige Beratung durch ein kompetentes Team.

Für Rainer Gössl, Country Manager DEPOT Österreich, ein wichtiger Meilenstein: „Die zahlreichen BesucherInnen und das hohe Interesse an unseren Produkten ist ein großes Kompliment für uns und zeigt, wieviel Potenzial in der Marke DEPOT steckt.“

Auch für die Geschäftsführung der PlusCity Pasching sowie die zahlreichen BesucherInnen ist es sehr erfreulich, dass DEPOT nun das Shop-Angebot des Zentrums ergänzt. „Schön, dass DEPOT jetzt da ist – das hat wirklich gefehlt.“, so eine der vielen übereinstimmenden Kundenmeinungen.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

Marketing / Kommunikation Österreich

Mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

DEPOT Handels GmbH

www.g-d-c.eu | www.depot-online.com