In SUPERHOFEN gestalten Kinder und Jugendliche ihr Dorf der Zukunft Am Spielort SUPERHOFEN gestalten Kinder und Jugendliche von 2. - 9. September in Hof bei Salzburg ihr Dorf der Zukunft. In offenen Werkstätten erforschen die Teilnehmer*innen gemeinsam mit Architektur- und Kunstschaffenden auf spielerische Art und Weise, wie das zukünftige Leben in der Dorfgemeinschaft aussehen könnte. Der Spielort SUPERHOFEN schließt an das Projekt SUPERORT des Supergau-Festivals an und eröffnet eine Projektreihe zur Belebung öffentlicher Räume im Zentrum von Hof bei Salzburg.

Vom SUPERORT nach SUPERHOFEN

Während des Supergau-Festivals 2021 bot die Strohballenskulptur SUPERORT von Clemens Bauder und Constructlab in Hof bei Salzburg einen Ort für Austausch und Zusammenkunft. Aus dem SUPERORT, der als temporäres Zentrum gemeinsam verändert, gestaltet und bespielt wurde, entstand der Wunsch, einen ähnlich dynamischen Raum für das Dorfleben längerfristig zu schaffen. In Kooperation mit der Gemeinde, dem Verein „Hofern helfen Hofern“ und unter Teilhabe der Dorfgemeinschaft entwickeln die Architektur- und Kunstschaffenden Clemens Bauder und Felix Ganzer einen neuen Begegnungs- und Kommunikationsort mitten im bestehenden Dorfzentrum. Die notwendige Infrastruktur, die alle Generationen zum Verweilen einlädt und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bietet, wird in den kommenden Monaten mit den Hofer*innen umgesetzt. Erste architektonische Eingriffe entstehen bereits im Rahmen des Spielorts SUPERHOFEN.

Programm im Spielort SUPERHOFEN

Auf den Park- und Grünflächen vor der Neuen Mittelschule in Hof bei Salzburg entsteht während SUPERHOFEN von 2. - 9. September einen Spiel- und Lernraum. In offenen Werkstätten arbeiten Clemens Bauder und Felix Ganzer sowie Moritz Matschke, Anna Pech und weitere Expert*innen des Wiener Kultur- und Bildungsvereins A.R.E.A.L. mit Kindern und Jugendliche daran, sich aktiv mit der Gestaltung des zukünftigen Zusammenlebens und der Umwelt auseinanderzusetzen. Zu Themen wie Raumplanung, Energie- und Ressourcennutzung und öffentliche Diskussion wird gemeinschaftlich gebaut, gemalt, gekocht, debattiert und vieles mehr. Für das Bühnenbild des Spielorts kommen bereits für den SUPERORT verwendete Materialien wieder zum Einsatz. Einige der Workshopergebnisse, etwa ein Gemeinschaftsgarten in Form einer „grünen Tribüne“, bleiben dauerhaft bestehen. Im Vordergrund von SUPERHOFEN steht einen Raum der Begegnung, des Aufenthalts und der Kommunikation mit Freude zu gestalten. Am Ende der Zeit des Spielorts werden die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ihr Manifest für ein Dorf der Zukunft in einer Parade präsentieren.

Interesse mitzumachen? Komm nach SUPERHOFEN und gestalte dein Dorf der Zukunft. Die Workshops finden von 2.-9. September kostenlos täglich von 10:00 – 17:00 Uhr in der Postplattenstraße 2 in Hof bei Salzburg statt. Bis 29. August können sich Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren unter www.areal.co.at oder www.hoferhelfenhofern.at anmelden. Die Abschlussparade findet am 9. September 2021 um 17:00 Uhr am selben Ort statt. Instagram: @superorthof

Clemens Bauder

studio @ clemensbauder.net

+43 699 10265538

Tourismusverband Fuschlseeregion

Dorfplatz 1

5330 Fuschl am See

Tel. +43 6226 8384

info@fuschlseeregion.com