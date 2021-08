Musiktage Mondsee - 27. August - 04. September 2021

„Adieu, Auryn Quartett!“ Das Auryn Quartett ist ein letztes Mal an den Mondsee angereist, um hier mit seinen Musikerfreunden von den Musiktage Mondsee Abschied zu nehmen. Das Auryn Quartett beendet seine Konzerttätigkeit und verabschiedet sich auch als künstlerischer Leiter des Festivals. Gemeinsam mit vielen musikalischen Weggefährten zeichnet das Quartett die Schwerpunkte und Meilensteine seiner Karriere nach. Die Konzerte bei den Musiktagen Mondsee 2021 gehören zu den letzten Auftritten des Auryn Quartetts - eine Ära geht zu Ende! Zu Gast bei den 11 Kammermusikkonzerten sind Tabea Zimmermann, Ruth Ziesak, Christian Poltéra, Esther Hoppe, Julian Bliss, Annika Treutler u.v.m. Die künstlerische Leitung liegt ein letztes Mal in den Händen des Auryn Quartetts.

die Musiktage Mondsee haben diesmal einen Abschied zu feiern: Nach 40 gemeinsamen Jahren in unveränderter Besetzung beendet das Auryn Quartett 2021 für immer seine Konzerttätigkeit. Die Gründe für diesen Abschied sind mehrschichtig, aber vor allem möchte das Quartett auf der Höhe seines Könnens aufhören.



So lautet das Motto der Musiktage heuer: »Adieu, Auryn Quartett!« Es wird ein musikalisch brillanter Abschied, ein vielstimmiges und vermutlich auch ein wenig melancholisches Adieu. In diesem Sommer steht daher das Streichquartett selbst im Mittelpunkt des Konzertprogramms, das - beginnend mit den Anfängen im Jugendorchester - verschiedene Aspekte und Stationen seiner Laufbahn im Rahmen der einzelnen Programme beleuchtet.



Für diese Reise in die eigene Vergangenheit hat sich das Auryn Quartett prominente Freunde und Wegbegleiter eingeladen. Darunter finden sich herausragende MusikerInnen wie die Bratschistin Tabea Zimmermann, die Sopranistin Ruth Ziesak, der Klarinettist Julian Bliss oder der Cellist Christian Poltéra.



Die Konzerte in Mondsee gehören zu den letzten, die das Quartett spielt. Was bleiben wird, sind die großartigen und preisgekrönten Aufnahmen. Doch der Geist dieses Ensembles wird ab 2022 bei den Musiktagen Mondsee trotzdem weiterhin gegenwärtig sein. Noch-Primgeiger Matthias Lingenfelder wird nämlich die Programmierung des Festivals für die nächsten Jahre weiterführen.

Über 30 Jahre Musiktage Mondsee

Seit über 30 Jahren stehen die Musiktage Mondsee für höchste künstlerische Qualität in intimer, persönlicher Festivalatmosphäre. Das Kammermusikfestival am wunderschönen Mondsee ist vor allem András Schiff zu verdanken: Es war 1989, als der weltberühmte Pianist und Dirigent die gleichnamige Gemeinde im Salzkammergut für sich entdeckte und beschloss, hier alljährlich abseits des großen Salzburger Festspieltrubels mit den Musiktagen Mondsee einen hochkarätigen Klangzauber zu veranstalten. Ein Festival, das in kürzester Zeit große internationale Bedeutung erlangte. Zur Besonderheit der Musiktage gehört, dass die eingeladenen Musiker nicht etwa mit fertigen Programmen kommen, sondern die für den Themenschwerpunkt ausgewählten Werke vor Ort erarbeiten. Nach Julia Stemberger und Christian Altenburger sowie dem unvergessenen Musiker Heinrich Schiff übernahm 2010 das vielfach preisgekrönte Auryn Quartett die künstlerische Leitung.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Musiktage Mondsee

Dr. Franz Müller Straße 3

5310 Mondsee

ZVR: 254336406

Pressekontakt und Geschäftsführung:

Astrid Braunsperger

+43 676 350 2563 | astrid.braunsperger@musiktage-mondsee.at

Obmann: Philipp Sammern



Disclaimer:

Gegenständliche Presseaussendung wurde mit dem APA PR-Desk erstellt. Sämtliche Kontakte stammen aus der von der APA zur Verfügung gestellten Journalisten- und Mediendatenbank und werden ausschließlich für diese Presseaussendung kontaktiert. Kein Kontakt wird auf lokalen Laufwerken bzw. in der Cloud gespeichert.