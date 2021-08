Bauernherbst in der Fuschlseeregion

Bauernherbst in der Fuschlseeregion Zum bereits 26. Mal wird von 21. August bis 31. Oktober 2021 der beliebte Bauernherbst im SalzburgerLand gefeiert. In über 70 Orten und bei mehr als 2.000 Veranstaltungen rund um Brauchtum und Handwerk steht in diesem Jahr das Motto „Draußen im Bauerngartl“ und die Umweltfreundliche Gastlichkeit“ im Vordergrund.

2 Orte in der Fuschlseeregion haben einmalig bauernherbstliches zu bieten. In Faistenau lädt die Hatzenalm zum Almkranzlbinden ein und bei den Bauernherbst-Festen am 29.08.2021 in Hof bei Salzburg, am 05.09.2021 in Faistenau feiern Einheimische und Gäste bei Volksmusik und Tanz die „fünfte Jahreszeit“ im SalzburgerLand.

Am Sonntag, den 29. August 2021 wird in Hof bei Salzburg zum Bauernherbstfest z´samm gsitzt, musiziert, verkostet und gefeiert. Ein traditionelles mit tollen Programmpunkten wie Bieranstich, Tombola, Bierkrugstemmwettbewerb, Maibaumversteigerung und großem Kinderprogramm, präsentiert sich Hof bei Salzburg von seiner besten Seite. Für musikalische Unterhaltung und Umrahmung sorgen die Trachtenmusikkapelle, sowie der Heimatverein mit seinen traditionellen Schuhplattler Einlagen. Die Hofer Vereine sorgen für kulinarische Highlights und zu bestaunen & kaufen gibt es jede Menge Kunsthandwerk von vielen neuen Ausstellern. Heuer findet das Fest in fast gewohnter Manier diesmal am Brunnenplatz und Nebenräumlichkeiten statt.

Jedoch nicht nur in Hof bei Salzburg geht es rund, sondern auch eine Woche später am 05.09.2021 in Faistenau unter der 1000-jährigen Linde mit Bieranstich und buntem Programm. Mit dem große Bauernherbstdorffest begeht man diese besondere Zeit im Jahr mit großer Freude und Engagement. Die einmalige Atmosphäre des Dorfplatzes mit liebevoll ausgewählten Handwerksschauen, regionalen Köstlichkeiten und einem umfassenden Programm für Kinder und Erwachsene, machen das Faistenauer Bauernherbst Dorffest seit über 25 Jahren zum Erlebnis für Groß und Klein.

In der bäuerlichen Kultur sind Arbeiten und Feiern seit jeher eng miteinander verwoben. Und wo es – wie zur Erntezeit im Herbst – viel zu arbeiten gibt, finden sich auch zahlreiche Anlässe für Feierlichkeiten. Echte Volksmusik wird zu traditionsreichen Tänzen gespielt. An Kirtagen tragen die Salzburgerinnen und Salzburger stolz ihre Trachten. Und so finden zum Beispiel in allen Orten auch die Erntedankfeste mit Ihren Festumzügen statt.

Im Mittelpunkt des Bauernherbstes stehen auch regionale Produkte um Salzburger Rezepte kennen zu lernen und die Gerichte der Salzburger Schmankerl-Küche in all ihren Facetten zu verkosten. Die Bauernherbstwirte bringen täglich fünf traditionelle Salzburger Gerichte aus heimischen Produkten und nach regionalen Rezepten aus Großmutters Kochbuch zubereitet, auf den Tisch.

Zur Entdeckungsreise begibt man sich am besten auch auf unvergessliche Wander und Radtouren in der Fuschlseeregion und über Almen, begleitet von einem grandiosen Bergpanorama.

Viele weitere Veranstaltungshighlights in Hof und Faistenau zeichnen die Bauernherbstzeit bis Ende Oktober aus. Das Almkranzlbinden auf der Hatzenalm, am 11.9.21, das jährliche Trakei Treff mit bis zu 100 urig-nostalgischen Traktoren am 18.9.21 oder auch die Bergmesse auf dem Lidaun am 3.10.21. Ein besonders Schauwerk ist auch der Almabtrieb in Hintersee, am 18.9.21 von der Gruberalm runter nach Lämmerbach. Dabei ziehen die Almleute nach einem erfüllten Almsommer mit ihren geschmückten Tieren ins Tal. Für Speis und Trank sowie musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Am 2.9.21 kann man beim Hofer Jodelnachmittag bei einer Wanderung zum 500 Jahre alten Rauchhaus Mühlgrub die Kunst des Jodelns erlernen. Besonderheiten über die Kräuter der Region und Naturheilkunde erfährt man bei der Kräuterwanderung mit Manuela Hahn, am 5.9.21 in Hof bei Salzburg.

Pauschale:

Leistungen:

3 Übernachtungen inkl. Frühstück

1 x geführte Wanderung in Faistenau

1 x Bauerngarten Besichtigung in Faistenau

1 x Wanderkarte mit Top Ten Wanderguide der Fuschlseeregion

1 x Salzkammergut Card mit Vergünstigungen bei verschiedenen Attraktionen im Salzkammergut

Besuch einer Veranstaltung in der Region

ab € 169,00 pro Person im Doppelzimmer

Buchung und Information: +43 (0)6226 8384 11; incoming @ fuschlseeregion.com

Rückfragen & Kontakt:

Fuschlsee Tourismus GmbH

Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com