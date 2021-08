DEPOT wird 50! Am 26. August eröffnet DEPOT in der PlusCity Pasching die 50. Filiale.!

Am 26. August eröffnet DEPOT in der PlusCity Pasching die 50. Filiale! (Wiener Neudorf, 16. August 2021) DEPOT – führender Dekorations- und Einrichtungsspezialist – vergrößert sein Filialnetz und eröffnet am 26. August die 50. Filiale in Österreich! Mit dem neuen Store in der PlusCity Pasching macht DEPOT aber nicht nur den 50er komplett, sondern verfügt damit allein in Oberösterreich über insgesamt sieben Standorte, die alles Schöne für das eigene Zuhause bieten. Die PlusCity Pasching ist dafür gut gewählt – rund 220 Shops, Restaurants, Arztpraxen, Fitnessstudios und Kinosäle machen das Einkaufscenter zu einem echten Besuchermagneten. „Die Eröffnung der 50. Filiale in Österreich ist ein schönes Zeichen, dass das Konzept von DEPOT angenommen wird. Hier in der PlusCity Pasching schlagen wir mit viel Liebe zum Detail, ausgewählten Accessoires und kompetenter Beratung ein neues Fortsetzungskapitel auf“, so Rainer Gössl, Country Manager DEPOT Österreich Einladende 330 Quadratmeter im modernen Design Stilvoll, offen und modern – so zeigt sich das Shop-Design des neuen Stores. Perfekt geplant, um auf den rund 330 m² ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten und das attraktive Produktsortiment sowie die geschmackvollen Arrangements bestmöglich präsentieren zu können. Wie bereits in den 49 österreichweiten Filialen, bietet DEPOT auch im neuen Store eine große Sortiments-Vielfalt in ausgesuchter Qualität - vom formschönen Besteck über stylisches Geschirr und Gläser, bis hin zu Küchenutensilien und Heimtextilien. Auch die Duftvariationen von ipuro erhalten auf einer Extrafläche ihren Raum. Zehn MitarbeiterInnen sorgen vor Ort für das stimmungsvolle Ambiente und stehen abwechselnd gerne mit Rat und Tat zur Seite. Eröffnungstage 26. – 28. August 2021 Der 50iger gehört gefeiert und daher gibt es an den Eröffnungstagen vom 26. bis 28. August viele Angebote und Überraschungen. Ob das Gewinnspiel mit einem Hauptpreis von € 200,- Warengutschein, die Glückslose zu jedem Einkauf oder 20 % auf einen Lieblingsartikel für myDEPOT Kundinnen – die BesucherInnen sind bei DEPOT immer auf der Gewinnerseite.



Über DEPOT Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.