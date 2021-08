„Falstaff Hotel Guide“ ab sofort international auf Englisch erhätlich

„Falstaff Hotel Guide" ab sofort international auf Englisch erhätlich

Düsseldorf (LCG) – Fast zeitgleich mit den Öffnungsschritten hat das führende Magazin für kulinarischen Lifestyle im Mai 2021 den ersten „Falstaff Hotel Guide“ vorgestellt. Er bewertet 1.100 Hotels weltweit und navigiert ab sofort in der englischen Ausgabe auch das internationale reise- und genussaffine Klientel zielsicher durch außergewöhnliche Häuser auf der ganzen Welt: 450 der bewerteten Hotels befinden sich in Österreich, 192 in Deutschland, 109 in der Schweiz sowie weitere 114 in Südtirol. Die verbleibenden 251 Häuser bieten weltweit außergewöhnliche Reiseerlebnisse auf höchstem Niveau. Insgesamt 284 Hotels wurden mit sechs Sternen ausgezeichnet, von denen sich 57 in Österreich befinden.

„Die jährlich erscheinenden Falstaff-Wein-Guides werden von Weinkennern ebenso geschätzt, wie von jenen, die Orientierung suchen. Das ist die Benchmark, die wir mit dem ‚Falstaff Hotel Guide‘ erstmals auch der reiseaffinen Community bieten. Mit der englischen Ausgabe wird er zum internationalen Begleiter beim Comeback der Reiselust“, ist sich Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam sicher.

„Guter Geschmack verbindet die Welt. Der ‚Falstaff Hotel Guide‘ ist der Kompass durch die internationale Hotellandschaft und präsentiert Häuser, die herausstechen und eine Reise wert sind“, so Falstaff-Travel-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Strenge Kriterien sichern Qualität

Die Höchstwertung für Hotels im „Falstaff Hotel Guide“ liegt bei 100 Punkten, die sich aus mehreren Unterkategorien zusammensetzt: Das Ambiente eines Hotels kann mit maximal zehn Punkten bewertet werden, die Zimmer mit bis zu 20 Punkten, Wellness und Service mit je 15 Punkten sowie Kulinarik und Lage jeweils mit weiteren 20 Punkten. Im Premierenguide wurden vier der insgesamt 1.100 Hotels mit der Höchstwertung geadelt: „Hotel Almhof Schneider“ und „Chalet N“ in Österreich sowie „Bürgenstock Resort“ und „The Alpina Gstaad“ in der Schweiz. Die Punktevergabe erfolgt von Hotelgästen aus der Falstaff-Community. Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine Jury renommierter Tourismusexperten aus dem Falstaff-Netzwerk. Seit 23. Juli 2021 ist der „Falstaff Hotel Guide“ in einer englischen Version verfügbar und kann auf shop.falstaff-travel.com für 29,90 Euro in einer streng limitierten Auflage von 5.000 Exemplaren bestellt werden.

Online kann der englische „Falstaff Hotel Guide“ mit sämtlichen Informationen zu den insgesamt 1.100 prämierten Hotels auf falstaff-travel.com/en abgerufen werden. Ab Herbst 2021 bietet die Website von Falstaff Travel zudem einzigartige, direkt buchbare Special Deals. Gäste können die exklusiven Urlaubsangebote direkt über falstaff-travel.com buchen und als Travel-Club-Mitglied von zahlreichen Vorteilen profitieren.

Am 10. September 2021 erscheint mit dem „Spa Special“ das nächste Falstaff-Travel-Magazin. Es stellt die exklusivsten Wellness-Locations vor und wird erstmals sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch am Kiosk sowie als E-Paper auf shop.falstaff-travel.com erhältlich sein.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren das größte Magazin für kulinarischen Life-style im deutschsprachigen Raum. Falstaff.com ist das reichweitenstärkste Wein- und Genussportal im deutschsprachigen Raum und verzeichnet pro Monat rund 1,5 Millionen Besuche und 4,2 Millionen Seitenaufrufe. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst mehr als 113.000 Weine mit Bewertungen, 15.000 Restaurants, 2.700 Hotels, 1.000 Cafés sowie die besten Wein- und Cocktailbars und Vinotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit 140.000 Facebook-Freunden sowie über 90.000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

