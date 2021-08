Mondseer Lyrikpreis 2021 geht an Mara-Daria Cojocaru

Mara-Daria Cojocaru gewinnt den mit 7.500 € dotierten Lyrikpreis des Mondseelandes 2021.

Am Samstag, dem 24.7.2021 wurde der Lyrikpreis des Mondseelands zum 11. Mal vergeben. Aus 376 Einsendungen wählte die Jury die Arbeit der gebürtigen Hamburgerin und aktuell in London lebenden Autorin Mara-Daria Cojocaru aus.

Der Jury gehören Ilma Rakusa (Zürich), Hans Höller (Salzburg), Klaus Siblewski (Hildesheim) und die Preisträgerin von 2017 Daniela Seel (Berlin) an.

In der Begründung der Jury heißt es:

Für ihren Gedichtzyklus „Capital Ring – Großer Rundgang in 15 Stationen“ erhält die 1980 in Hamburg geborene Mara-Daria Cojocaru den Lyrikpreis des Mondseelandes 2021. „Großer Rundgang“ – das sind Wege am Rand von London, Beobachtungen in einer ausfransenden Landschaft und flüchtige Begegnungen mit Menschen, „Worte zerfetzt in den Bäumen / Ein stürmisches Murmeln“, das sind auch kleine Zeichen des Wechselns der Jahreszeiten und immer wieder Tiere, vor allem Hunde, „hechelnde, fellige Wesen“ einer verletzten, beschädigten Welt, die beim Lesen ein Verlangen wecken, anders zu sprechen, anders zu leben.

Mara-Daria Cojocaru studierte Politikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Recht, sowie Philosophie. Sie promovierte 2012 mit einer Arbeit zur politischen Philosophie. Nach Auslandsaufenthalten in England, Südafrika und Kalifornien ist sie derzeit Dozentin an der Hochschule für Philosophie München. Sie lebt in London. 2007 nahm sie an der Lyrikwerkstatt des Lyrik Kabinetts München unter Leitung von Christian Döring teil. 2008 legte Mara-Daria Cojocaru ihren ersten Lyrikband bei der Lyrik Edition 2000 vor. Texte von ihr wurden mehrfach im Jahrbuch der Lyrik abgedruckt. 2015 war sie Finalistin beim Leonce-und-Lena-Preis. 2016 ist ihr zweiter Lyrikband, Anstelle einer Unterwerfung, bei Schöffling & Co. erschienen, 2020 Alle Register bei hochroth Heidelberg und zuletzt 2021 Buch der Bestimmungen bei Schöffling & Co.

Mara-Daria Cojocaru ist Mitglied des internationalen, transdisziplinären Netzwerks Minding Animals sowie des deutschen Pragmatismus-Netzwerks GERPRAG.

Weitere Auszeichnungen

2017: Bayerischer Kunstförderpreis in der Sparte „Literatur“ für Anstelle einer Unterwerfung

2021: Alfred-Gruber-Preis beim Lyrikpreis Meran

2021: Deutscher Preis für Nature Writing

Der Lyrikpreis des Mondseelandes wird von der Kulturdirektion des Landes Oberösterreich, der Marktgemeinde Mondsee, den Gemeinden des Mondseelandes sowie privaten SpenderInnen großzügig finanziert.

Der nächste Lyrikpreis des Mondseelands wird 2023 vergeben.

Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen u.a. Jan Wagner (2004), Erwin Einzinger (2008), Nadja Küchenmeister (2010) und Steffen Popp (2015).

