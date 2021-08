Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands

Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Eisdielen Deutschlands Kein Sommer ohne Eiscreme: Das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle hat mittels Community-Voting mit rund 60.000 Stimmen die beliebtesten Eisdielen Deutschlands gekürt. Es gab spannende Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin sowie in Rheinland-Pfalz und eindeutige Favoriten in Hamburg, Thüringen und Schlewig-Holstein.

Düssseldorf (LCG) – Die hochsommerlichen Temperaturen schreien nach Erfrischung und womit geht das besser als mit einer leckeren Eistüte von der Lieblingseisdiele. Egal ob Pistazie, Erdbeere, Vanille oder Stracciatella, in den Eisdielen herrscht Hochsaison und mit den Tipps der Falstaff-Community finden Naschkatzen bestimmt in jedem Bundesland die Eisdiele ihres Vertrauens. Die jeweils zehn meistgenannten Betriebe der Nominierungsphase wurde im Online-Voting mit einer Rekordbeteiligung von rund 60.000 Stimmen ausgezählt. Nun stehen endlich die Sieger in 15 Bundesländern fest.

„Eiscreme und Sommer gehören einfach zusammen: Mit dem Online-Voting der Falstaff-Community können sich Eisliebhaber einen bundesweiten Überblick über die beliebtesten Eisdielen verschaffen. So steht einem genussvoll-erfrischten Sommer nichts mehr im Wege“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Sekunde in Berlin zwischen den Filialen von „Hokey Pokey“ und dem „Kiezeis“ aus Schöneberg, stehen nun die Sieger aus 15 Bundesländern fest. Mit 2.750 Stimmen konnte die Diele „Eis Cassata“ in Karlsruhe die meisten Stimmen des Deutschland-Votings ergattern. In Hamburg machte der Eissalon „Bitte mit Sahne“ mit über 60 Prozent der Votingstimmen das Rennen. In Rheinland-Pfalz lieferten sich „Christi’s Eis und Kaffee“ und „L’arte del Nonno“ mit nur 0,4 Prozentpunkten Unterschied ein kühles Kopf-an-Kopf-Rennen. Klarer Favorit in Thürigen ist der Traditionsbetrieb „Goldhelm Eiskrämer“, direkt an der Krämerbrücke in Erfurt.

Die beliebtesten Eisdielen

Die Sieger in Bayern

Fräulein Brombeer, Vilsbiburg La dolce vita, Abensberg Das Casa, Würzburg

Die Sieger im Baden-Württemberg

Eis Cassata, Karlsruhe Eisdiele Nobile, Altlußheim Die Eiserei, Rutesheim

Die Sieger in Berlin

KiezEis, Schöneberg Hokey Pokey, Prenzlauerberg Meine kleine Eiszeit, Neukölln

Die Sieger in Brandenburg

Dolci Eis Lounge, Teltow Eisdiele Portofino, Caputh Die Eisfrau, Potsdam

Die Sieger in Bremen

Eiscafé De Luca, Hastedt Eiscafé Kaemena, Oberneuland Eiscafe Cercena, Findorff u. Hemelingen

Die Sieger in Hamburg

Bitte mit Sahne, Wandsbek Oehlers Eispatisserie, Eimsbüttel Die Eisbar, Wandsbek

Die Sieger in Hessen

Die Eisheiligen, Gersfeld Marraconi Gelato, Birkenau EisCafé TriAngolo, Offenbach-Bürgel

Die Sieger in Niedersachsen

Milchkontor, Wilstedt Julian’s Birne und Beere, Hannover Calluna Eispatisserie, Lüneburg

Die Sieger in Nordrhein-Westfalen

Öcher Eistreff, Aachen Nino & Sarah, Menden Lendringsen Leana & Luise, Aachen

Die Sieger in Rheinland-Pfalz

N’Eis, Mainz Christi’s Eis und Kaffee, Trier L’arte del Nonno, Worms

Die Sieger im Saarland

Henry’s Eismanufaktur, Saarbrücken Palazzo Sandro, Saarbrücken Nico’s Café & Eismanufaktur, Saarbrücken

Die Sieger in Sachsen und Sachsen-Anhalt

LuiLui Eisladen, Leipzig Eisdealer, Bautzen Süsskind.Eis, Leipzig

Die Sieger in Schleswig-Holstein

Eiscafé Gelato Gava, Bredstedt Sebel’s Eisbar, Wankendorf Tom’s Eiswerk, Sylt

Die Sieger in Thüringen

Goldhelm Eiskrämer, Erfurt Café Ilse, Ranis Fräulein Claras Eis, Gera

Das gesamte Voting mit den beliebtesten Eisdielen Deutschlands lesen Sie auf falstaff.com.

