Neue Kooperation: Projekt "BioBienenApfel" bringt Blumenwiesen in die Welt der Formel 1

Sport Signage und das Projekt BioBienenApfel bringen Blumenwiesen und Nachhaltigkeit in die Welt der F1

Die Wagner Sport Signage GmbH wird neuer Kooperationspartner des österreichischen Gesellschaftsprojekts „BioBienenApfel“. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Welt der Formel 1 aufblühen zu lassen – im wahrsten Sinnen des Wortes: Entlang von ausgewählten Grand Prix-Strecken in Europa und der Welt werden Blumenwiesen entstehen, um für die Bienen neuen Lebensraum zu schaffen und die Fans für die Themen Nachhaltigkeit und Artenschutz zu begeistern. Erster Grand Prix-Partner dieser einzigartigen Initiative ist der Hungaroring. Im Rahmen des Großen Preis von Ungarn wurde im Infield der Rennstrecke jene Fläche präsentiert, auf der die erste gemeinsame Blumenwiese wachsen wird.

***

Die deutsche Firma Sport Signage ist langjähriger Partner und globaler Werbe-Dienstleister der Formel 1. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Amberg und weltweiten Standorten realisiert bei allen Grand Prix die Rennstrecken-Beschilderung und -Werbung für die Königsklasse des Motorsports. Durch die Zusammenarbeit von Sport Signage und dem Projekt BioBienenApfel soll gemeinsam mit dem Hungaroring als erstem Grand Prix-Partner die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Umweltschutz für die Zukunft unseres Planeten im Rahmen der Rennwochenenden verstärkt sichtbar und spürbar gemacht werden.

Mit den neuen Blumenwiesen bei den Rennstrecken können die Fans für den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Natur sensibilisiert werden. Jede neue Wiese des Projekts BioBienenApfel und die damit verbundenen Aktivitäten der Partner sind sowohl eine Einladung an die Fans mitzumachen als auch die Botschaft, dass wirklich jeder etwas bewirken kann – im Garten, auf dem Balkon, auf der Fensterbank oder eben auch rund um eine Rennstrecke.

Mit Sebastian Vettel ist bereits ein aktiver Fahrer als offizieller Botschafter für das Projekt BioBienenApfel engagiert. Der deutsche Pilot im Aston Martin F1 Team hat in der österreichischen Gemeinde Zeltweg ein weltweit einzigartiges Bienenhotel in Form eines Formel 1-Rennautos selbst gebaut.

***

Manfred Hohensinner ist Eigentümer der Frutura Unternehmensgruppe, die das Projekt BioBienenApfel ins Leben gerufen hat: „Wir wollten ein Gesellschaftsprojekt starten, das Grenzen überschreitet. Durch die Partnerschaft mit Sport Signage und dem Hungaroring als GP Partner ist das möglich geworden. Die Formel 1 hat eine besonders intensive Beziehung zu ihren Fans und diese Leidenschaft kann mithelfen, ein Umdenken in der Gesellschaft zu bewirken. Gleichzeitig ist jeder Grand Prix ein internationales Sportevent, das den Bienen eine weltweite Aufmerksamkeit gibt. Ich bedanke mich beim Hungaroring für die Möglichkeit, diese großartige Bühne für die Anliegen der Natur nutzen zu dürfen und hier das Projekt „BioBienenApfel“ präsentieren zu können.“

Sport Signage-CEO Bernd Wagner: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem „BioBienenApfel“, es ist eine Partnerschaft, die sich perfekt ergänzt. Denn Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur stehen an vorderster Stelle unseres Handelns. Wir sehen dieses Projekt als eine großartige Gelegenheit, die Botschaft und die Blumensamen auf unseren Reisen rund um die Welt zu verbreiten. Denn ohne Bienen gibt es kein Leben – dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein!

Ariane Frank-Meulenbelt, Vizepräsidentin der Hungaroring Sport Zrt.: „Unsere 130 Hektar große Rennstrecke ist die größte Sportanlage in Ungarn. Sie liegt eingebettet in eine wunderschöne, natürliche Landschaft, deshalb war es uns immer ein Anliegen, dass der Wald im Infield erhalten bleibt. Wir freuen uns, dass wir ab sofort auch eine Bienenwiese haben und werden dafür sorgen, dass wir in der hektischen Welt des Motorsports eine Insel der Ruhe für die Bienen bieten können.“

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team: „Formel 1 und Umweltschutz sind kein Widerspruch. Um auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein, braucht es den Mut, neue Wege zu gehen. Ich persönlich will nicht nur den Moment genießen, sondern auch Verantwortung für eine nachhaltige Art zu leben übernehmen. Ich unterstütze das Projekt „BioBienenApfel“, weil ich überzeugt bin, dass jeder einen Beitrag leisten kann.“



Hintergrund-Info:

Die Wagner Sport Signage GmbH ist verantwortlich für das Branding aller Formel 1-Rennstrecken. Neben der Anbringung von Werbetafeln sorgt das Team rund um CEO Bernd Wagner auch für die Gestaltung von Bodengemälden sowie LED-Werbung rund um die Rennstrecke.

Das Projekt BioBienenApfel wurde am 7. April von der steirischen Frutura Unternehmensgruppe gestartet, um in der Gesellschaft ein Umdenken für mehr Artenschutz und Nachhaltigkeit zu bewirken. Unter dem Motto „Give Bees a Chance“ sollen innerhalb der nächsten Jahre neue Blumenwiesen geschaffen werden und damit Lebensraum für die Bienen entstehen. Prominente Unterstützer sind unter anderem Tennisprofi Dominic Thiem, F1-Weltmeister Sebastian Vettel, das deutsche Topmodel Charlott Cordes, Hollywood Star-Tätowierer Mario Barth, NHL-Stürmer Marco Rossi, Doppelweltmeisterin Lizz Görgl oder Österreichs Fußball-Nationalteam-Trainer Franco Foda.



Rückfragen:

Dr. Philipp Berkessy

p.berkessy@frutura.com

+43 3334 41800-161

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com