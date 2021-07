Ein Sommer zum Genießen: DEPOT bittet zu Tisch

Perfekt gedeckt – von Grillfeier bis Hochzeitstafel

Niedernberg, 22. Juli 2021 – Juli, August und September sind einfach perfekt für ein Miteinander im Freien. Statistisch gesehen spielt in diesen Monaten das Wetter für die schönsten Gemeinsamkeiten mit – von „Ja, ich will“ über ein spontanes After Work-Treffen bis hin zum Grillvergnügen. Für den dazu passenden perfekt gedeckten Tisch hat DEPOT alles, um aus jeder Gelegenheit etwas Besonderes zu machen. Für jeden Anlass. In jeder Preisklasse. Immer zum Staunen.

Der schönste Tag in seiner schönsten Form

Sie haben sich getraut! Das muss gefeiert werden. Um feinste Pralinen oder zauberhafte Häppchen auf der stilvoll gedeckten Festtafel zu präsentieren, ist die weiße zweistöckige Etagere mit ihrer eleganten Zurückhaltung und klaren Formensprache einfach perfekt. Als feine Begleiter aus 100 Prozent Porzellan für 100 Prozent Stil eignen sich die Dipschale Instyle sowie die runde Dipschale. Der Name sagt es schon: Ideal für schmackhafte Dips, Antipasti oder hochwertiges Olivenöl, das man sich mit gutem Brot munden lässt. Ebenfalls ein Hingucker für die schöne Hochzeitstafel sind die Tapas Teller, auf denen sich viele kleine, feine Köstlichkeiten dekorativ anrichten lassen.

Kein Sommer ohne Grillvergnügen

Es geht richtig heiß her, ob mit Holzkohle oder Gas: Sommerzeit ist Grillzeit. Zum Steak oder zum Gemüsespieß gehört ein rustikales Brot, zum rustikalen Brot ein hochwertiges Schneidebrett – das im schönen Korb aus Seegras auf den Tisch gelangt. Praktisch zum Anrichten von mediterranen Joghurtdips wie Zaziki ist die weiße Dipschale oder alternativ die cremefarbene Schale aus Porzellan. Eine für Essig, eine für Öl – mit der gläsernen Flasche lässt sich jeder Sommersalat ganz nach eigenem Geschmack würzen. Eine weitere herzhafte Note bringen Oliven in die gesellige Tischrunde. Wie man die appetitlich anrichtet? Einfach mal einen Blick auf die Olivenpicker mit Schälchen aus weißem Porzellan werfen.

Spontan oder geplant - immer stilvoll

Die netten Nachbarn haben sich angesagt. Oder die lieben KollegInnen stehen vor der Tür. Schön stylisch und zugleich gemütlich soll das Ambiente sein? Die Antwort liefert DEPOT mit den passenden Accessoires für den Sommertisch mit Stil. Angefangen vom Salatbesteck, das aus Edelstahl gefertigt ist und im goldenen Metallic-Look schicke Akzente setzt. So wie dieses Duo, beide in Gold, beide im edlen Design, beide nicht nur schön sondern auch schön praktisch: die Gewürzmühle und der Salz-/Pfefferstreuer. Antipasti und andere Köstlichkeiten finden ein formschönes Zuhause in der schwarzen Schale aus Glas. Zum Anrichten, beispielsweise für eine feine Käseauswahl, ist die Schieferplatte ideal. Etwas höher hinaus, mit nicht weniger Eleganz, geht’s mit der zweistöckigen Etagere . Es ist angerichtet: DEPOT bittet zu Tisch.





Bilderdownload: https://we.tl/t-Lp9pwjRePo (c)DEPOT

