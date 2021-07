Falstaff wählt die beliebtesten Gelaterias der Schweiz

Falstaff wählt die beliebtesten Gelaterias der Schweiz Sommerzeit ist Glacezeit: Das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle hat mittels Community-Voting die beliebtesten Gelaterias der Schweiz gekürt. Zum dritten Mal in Folge konnte die «Gelateria Kalte Lust» aus Olten das Rennen für sich entscheiden. Zürichs beliebtestes Glace kommt aus der «Gelateria Himu & Höll».

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Zürich (LCG) – Die sommerliche Hitze schreit nach Erfrischung und womit geht das besser als mit einem köstlich-cremigen Glace aus der Lieblings-Gelateria. Ob Klassiker wie Schokolade und Vanille oder fruchtig-exotische Sorten wie Mango und Kokos – mit den Tipps der Falstaff-Community finden Naschkatzen die Top-Gelato-Betriebe der gesamten Schweiz und von Zürich. Bereits zum dritten Mal in Folge konnte sich die «Gelateria Kalte Lust» in Olten, die für eine genussvolle Glace-Auszeit und nachhaltigen Genuss steht, vor der «Gelateria El Bertin Glacé» aus Schaffhausen und der «Gelateria Eisuru Gelato» in der Markthalle Basel behaupten.

«Glace und Sommer gehören einfach zusammen: Mit dem Online-Voting der Falstaff-Community können sich Glace-Liebhaberinnen und -Liebhaber einen Überblick über die beliebtesten Gelaterias der gesamten Schweiz und von Zürich verschaffen. So steht einem genussvoll-erfrischten Sommer nichts mehr im Wege», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

In Zürich verführt die «Gelateria Himu & Höll», die zur «Kalten Lust»-Familie gehört und ebenso für nachhaltigen Glace-Genuss steht, zu über 30 genussvollen Glace-Sünden. Der zweite Platz geht an die «Gelateria Leonardo» und auf dem dritten Platz folgt die «Gelateria Berna», die ursprünglich aus Bern stammt.

Die beliebtesten Gelaterias der Schweiz

Kalte Lust Gelateria, Olten El Bertin Glacé, Schaffhausen Eisuru Gelato, Basel Gelateria Pura Vida, Winterthur Gelateria di Berna, Bern Gelateria dell’Alpi, Luzern Eiscafé Acero, Basel Fab & John, Aarau Gelateria Artigiana, Brunnen Labo Gelateria, Lausanne

Die beliebtesten Gelaterias in Zürich

Himu & Höll Gelateria Leonardo Gelateria di Berna Restaurant Stoller Gelati Tellhof Rosso Arancio Gelateria Diamante Schokokuss Pascal et Katy Zentrale für Gutes Hasta Ice Cream

Das gesamte Voting mit den beliebtesten Gelaterias der Schweiz lesen Sie auf falstaff.com.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142'000 Stück das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digital-Angebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 113'000 Weine mit Bewertungen, 15'000 Restaurants, 2'700 Hotels, 1'000 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars und über 2'000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 150'000 Facebook-Freunden sowie mehr als 90'000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com.

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich auf leisure.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Maurizia Maurer

Tel.: +43 664 8563004

mmaurer@leisure.at

leisure.at/presse