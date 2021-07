DEPOT DEKO DAY am 24. & 29. Juli und 7. August - Schöne Dinge selbst gemacht

DEPOT DEKO DAY am 24. & 29. Juli und am 7. August

Schöne Dinge selbst gemacht – Tipps und Tricks in ausgewählten DEPOT Filialen





(Wiener Neudorf, 18. Juli 2021) Dekorative Eigenkreationen sind nur etwas für Könner?

Weit gefehlt – mit der richtigen Anleitung, einigen Profi-Tricks und ein bisschen Übung geht der gedeckte Tisch, ein Blumenring, ein Dekokranz und vieles mehr gleich leichter von der Hand.

Beim DEPOT DEKO DAY werden kostenlos viele tolle Tipps verraten und ein Einblick in die Kunst der stilvollen Arrangements gegeben. Gezeigt von den erfahrenen und kreativen ExpertInnen vor Ort, denn die MitarbeiterInnen der DEPOT Filialen beweisen täglich Ihr Können im Erstellen der wunderbarsten Deko-Inspirationen. Im Rahmen des DEPOT DEKO DAYs lassen sie sich dabei gerne auf die Finger schauen und zeigen, wie Schönes einfach gelingt.

Wer also sich selbst und anderen mit selbstgemachten Kunstwerken eine Freude machen will, ist zum kostenlosen DEPOT DEKO DAY in diesen Stores herzlich eingeladen:

Samstag, 24.7. / 11 und 15 Uhr

DEPOT Filiale Gerasdorf / G3, Wilhelm-Hornbach-Straße 1, 2201 Gerasdorf

DEPOT Filiale Wiener Neustadt / Fischapark, Zehnergürtel 12 – 14, 2700 Wiener Neustadt

DEPOT Filiale Gmunden, Druckereistraße 3 – 30, 4810 Gmunden

Donnerstag, 29.7. / 15 und 18 Uhr

DEPOT Filiale Mariahilferstraße 109, 1060 Wien

Samstag, 7.8. / jeweils 11 und 14 Uhr

DEPOT Filiale Gleisdorf, Feldbacherstraße 6, 8200 Gleisdorf

DEPOT Filiale Ried im Innkreis / Weberzeile, Weberzeile 1, 4910 Ried im Innkreis



Schön, wenn’s DEPOT ist!

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krischke

Marketing / Kommunikation Österreich

Mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

DEPOT Handels GmbH

www.g-d-c.eu | www.depot-online.com