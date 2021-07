AVL Pressemitteilung: Zusammenarbeit zur Demonstration des weltweit effizientesten Wasserstoff-ICEs

TUPY, Westport Fuel Systems und AVL arbeiten gemeinsam an der Entwicklung des effizientesten wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotors der Welt

Sao Paulo/Vancouver/Graz 7. Juli 2021 - TUPY SA (TUPY3/B3), ein weltweit führender Spezialist für den Guss und die Bearbeitung von hochentwickelten Strukturkomponenten, Westport Fuel Systems Inc. (TSX/Nasdaq: WPRT), ein international führender Anbieter von mit alternativen Kraftstoffen betriebenen und emissionsarmen Transporttechnologien, und die AVL List GmbH, das weltweit größte unabhängige Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Testen in der Automobilindustrie, geben heute gemeinsam ihre Kooperation bekannt. Ziel ist die Entwicklung eines hocheffizienten Wasserstoff-Verbrennungsmotors für den Schwerlastverkehr. Die Zusammenarbeit fußt auf der Kombination fortschrittlicher Material- und Gusstechnologien mit der neuesten Wasserstoffverbrennungstechnologie unter Verwendung von Hochdruck-Direkteinspritzung (HPDITM).

Wasserstoff ist ein vielversprechender Energieträger für CO 2 -neutrale Anwendungen im Schwerlastverkehr. Er lässt sich schnell nachtanken und kann zum Antrieb von Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. Im Gegensatz zur Brennstoffzellentechnologie ermöglichen Verbrennungsmotoren auf Wasserstoffbasis CO 2 -neutrale Verkehrsmittel, bei denen die bestehende Grundmotoren verwendet werden können. Die Effizienz des Antriebsstrangs ist ein Schlüsselfaktor, um kostengünstige Lösungen für Wasserstoff-Lkw und -Busse zu gewährleisten.

Um den Wirkungsgrad derzeitiger Wasserstoff-Verbrennungsmotoren mit Kerzenzündung zu erhöhen und damit den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, werden TUPY, Westport und AVL gemeinsam an der Entwicklung eines Wasserstoff-Verbrennungsmotors mit Hochdruck-Direkteinspritzung arbeiten. Um die hohen Spitzendrücke zu bewältigen, sind hochbelastbare Werkstoffe und entsprechende Guss- und Bearbeitungstechnologien erforderlich. Anfang des Jahres hat AVL in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz die Entwicklung des AVL Wasserstoffmotors erfolgreich abgeschlossen. Bereits zuvor konnte Westport erfolgreich die Inbetriebnahme und Erprobung eines mit Wasserstoff betriebenen Schwerlast-Verbrennungsmotors mit H 2 -HPDI demonstrieren. Die ersten Prüfstandsergebnisse des neuen gemeinsamen Entwicklungsprojekts von AVL, TUPY und Westport werden bis Anfang 2022 erwartet.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer technischen Expertise und durch die Zusammenarbeit mit Kunden und Universitäten einen wichtigen Beitrag bei der Dekarbonisierung leisten können. Wir erforschen neue Materialien, Geometrien und Bearbeitungsverfahren, welche die Leistung von neuen alternativen, kohlenstoffarmen Kraftstoffen verbessern können. Auf der Suche nach einer kohlenstofffreien, kosteneffizienten Transportlösung mit AVL und Westport zusammenzuarbeiten, ist sehr vielversprechend", sagt Fernando de Rizzo, CEO von TUPY.

„Wasserstoff-HPDI bietet OEMs einen schnellen, kosteneffizienten Weg hin zu einer CO 2 -neutralen Technologie ohne Leistungseinbußen“, erläuterte David M. Johnson, CEO von Westport Fuel Systems. „Unsere Zusammenarbeit mit AVL und TUPY soll zeigen, dass sich mit einer Hochdruck-Direkteinspritzung die vom Markt geforderten Leistungs- und Effizienzanforderungen an einen Wasserstoff-Verbrennungsmotor erzielen lassen. Gleichzeitig können wir das bestehende Fertigungs- und Motoren-Know-how weiter nutzen, das über das vergangene Jahrhundert hinweg angesammelt wurde und das Milliarden von Dollar wert ist. Die HPDI-Technologie wird bereits heute erfolgreich in Tausenden von LKWs eingesetzt und reduziert beziehungsweise eliminiert beinahe die Emission von Treibhausgasen basierend auf einer bewährten Technologieplattform.“

„Unsere Experten arbeiten sehr intensiv an CO 2 -neutralen Lösungen, die bis 2025 auf den Markt kommen können – dazu gehört auch der Wasserstoff-Verbrennungsmotor. Die rasche Einführung dieser Technologie wird dazu beitragen, den Aufbau einer Wasserstofftankstellen-Infrastruktur zu beschleunigen. Mit unserer Expertise im Bereich modernster Verbrennungsmotoren, dem Material- und Guss-Know-how von TUPY und den ausgezeichneten Einspritzsystemen für gasförmige Kraftstoffe von Westport erwarten wir ein herausragende Leistungsdichte und Effizienz bei gleichzeitig wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten“, fasst Rolf Dreisbach, EVP Truck and Bus von AVL, zusammen.

Über AVL

Mit mehr als 11 000 MitarbeiterInnen ist AVL das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen in der Automobilbranche und in anderen Industrien. Ausgehend von dem gelebten Pioniergeist liefert das Unternehmen Konzepte, Lösungen und Methoden, um die Mobilität von morgen zu gestalten. AVL entwickelt kosteneffiziente und innovative Systeme zur effektiven CO 2 -Reduktion und erreicht dies durch den Einsatz einer Multi-Energieträger-Strategie in allen Bereichen – von hybriden bis zu batterieelektrischen und Brennstoffzellentechnologien. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses von der Ideenphase bis zur Serienproduktion. In den Bereichen ADAS, autonomes Fahren und Digitalisierung verfügt AVL über umfassende Kompetenzen, um die Vision einer intelligenten und vernetzten Mobilität in die Realität umzusetzen.

Die Leidenschaft von AVL ist Innovation. Gemeinsam mit einem internationalen Expertennetzwerk, das sich über 26 Länder erstreckt, und mit 45 Kompetenz- und Entwicklungszentren weltweit, treibt AVL nachhaltige Mobilitätstrends für eine umweltbewusstere Zukunft voran. Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro, wovon 12 % in F&E-Aktivitäten fließen.

Mehr Informationen: www.avl.com

Über TUPY

TUPY ist ein brasilianisches Unternehmen, das spezialisiert ist auf die Entwicklung und Bearbeitung von hochbelastbaren, maschinell gefertigten Eisenguss-Komponenten, die in einer Vielzahl von Investitionsgütern wie LKWs, Bau- und Landmaschinen und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Diese Lösungen tragen zur Verbesserung von Lebensstandards bei, wie z. B. in den Bereichen Sanitärversorgung, Trinkwasser, Gesundheit, Wohnen und bei der Produktion und Verteilung von Lebensmitteln.

Mehr Informationen: www.tupy.com.br

Über Westport Fuel Systems

Westport Fuel Systems treibt Innovationen für eine sauberere Zukunft voran. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen für die Versorgung mit sauberen, kohlenstoffarmen Kraftstoffen wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Automobilindustrie. Die Technologie von Westport liefert die Leistung und Kraftstoffeffizienz, die für Transportanwendungen erforderlich sind. Zugleich bietet sie Umweltvorteile, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und die städtische Luftqualität zu verbessern. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken.

Mehr Informationen: www.wfsinc.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „werden“, „potenziell“, „geplant“ und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt der ersten Testergebnisse des beschriebenen Motors sowie über die Leistungsdichte, den Wirkungsgrad und die Gesamtbetriebskosten, die von diesem Motor erwartet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind weder ein Versprechen noch eine Garantie, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die mit COVID-19, seiner Dauer, seinen Auswirkungen und den Reaktionen der Regierung darauf, der allgemeinen Wirtschaft, der Zahlungsfähigkeit, der Regierungspolitik und der Regulierung sowie anderen Risikofaktoren und Annahmen zusammenhängen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften beeinflussen können und die in den kontinuierlichen Veröffentlichungen von Westport Fuel Systems beschrieben sind, die unter dem SEDAR-Profil von Westport Fuel Systems unter www.sedar.com und dem EDGAR-Profil unter www.sec.gov verfügbar sind. Die Leser sollten sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt Gültigkeit haben, an dem sie gemacht wurden. Westport Fuel Systems lehnt jede Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen in den Erwartungen des Unternehmens oder in Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Rückfragen & Kontakt:

Mit freundlichen Grüßen,



AVL Presse

E-mail: press@avl.com



Dr. Markus Tomaschitz

Unternehmenssprecher AVL

E-mail: markus.tomaschitz@avl.com