Eingeläutet: Wiens PeaceBell erklingt ab sofort in der Brigittenau

Am 01.07.2021 wurde die Friedensglocke (Konzept & Idee von Michael Patrick Kelly) im Bezirksmuseum Brigittenau offiziell eingeweiht und durch Dompfarrer Toni Faber gesegnet.

Social City Wien lud gestern zur feierlichen Einweihung der PeaceBell Wien ins Bezirksmuseum Brigittenau. Hier hat die Friedensglocke, die neben Edelmetallen, die für den beindruckenden Klang sorgen, aus eingeschmolzenen Waffen geschmiedet wurde, ihre Heimat gefunden. Das entsprechende Stahl-Gestell dazu wurde von „Jugend am Werk“ gefertigt und montiert. Das Team der "Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen Wien" rückte vor wenigen Wochen ganz im Sinne der nachbarschaftlichen Hilfe samt Gabelstapler an, um die ca. 330kg schwere Friedensglocke in Position zu bringen.

Dass die Stadt Wien nun eine von bislang vier Friedensglocken dieser Art weltweit (inkl. dem Original in Besitz von Michael Patrick Kelly) ihr Eigen nennen kann und das Projekt #PeaceBell so rasch umgesetzt werden konnte, wäre ohne großartige und großzügige Unterstützer*innen nicht möglich gewesen.

Allen voran das Bezirksmuseum Brigittenau unter Leitung von Richard Felsleitner und Hannes Derfler, Bezirksvorsteher der Brigittenau, der sich glücklich und stolz über diese Bereicherung für seinen Bezirk zeigte: „Als ich vor zwei Jahren von diesem Projekt erfahren habe und gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte dieses in der Brigittenau umzusetzen, habe ich sofort „ja“ gesagt. Denn ich bin der Meinung, dass gerade der 20. Bezirk der ideal Ort ist, um so ein Zeichen für den Frieden zu setzen, da wir zum einen Europas ersten „Platz der Kinderrechte“ haben und seit 120 Jahren ein Bezirk sind, wo vorgelebt wird, wie man unabhängig von Nationalität oder Religion friedlich zusammenlebt.“

Auch Yvonne Rychly, Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, zählt zu den Unterstützer*innen der ersten Stunde und erklärte, weshalb es auch oder gerade in der heutigen Zeit wichtig ist, ein Zeichen für den Frieden zu setzen: „Diese Friedensglocke spielt eine große Rolle für uns als Stadt, da wir auch für den sozialen Frieden verantwortlich sind. Gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie und ihren Folgen vor großen Herausforderungen stehen, wodurch auch Konflikte in der Gesellschaft entstehen können, brauchen wir ein Symbol, das uns daran erinnert Probleme zu besprechen und in Frieden zu lösen.“

Dompfarrer und offizieller PeaceBell-Botschafter Toni Faber, der die Glocke im Rahmen der Einweihungsfeier auch segnete, erinnerte sich u.a. an seine Studienzeit, in der er gemeinsam mit vielen anderen für Frieden und Abrüstung demonstrierte und betonte auch die Botschaft „[…] sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen […] und nicht mehr lernen, Krieg zu führen“, die auch auf der PeaceBell selbst zu finden ist: „Für mich ist es als christlicher Vertreter eine Selbstverständlichkeit ein Projekt, wie die PeaceBell nach besten Kräften und Möglichkeiten zu unterstützen. Ich habe die Freude PeaceBell-Botschafter der Social City Wien zu sein, aber wir alle sind dazu berufen Friedensbotschafter*innen zu sein. Jede Glocke, aber vor allem diese PeaceBell soll für alle Menschen, die sie hier in der Brigittenau sehen, hören und anschlagen, ein Anlass werden zur – manchmal auch verbalen – Abrüstung.“

„Als mich Social City Wien letztes Jahr gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Botschafterin für ihr Projekt PeaceBell zu werden, habe ich ohne zu zögern zugesagt. Und zwar deshalb, weil ich ganz einfach von der Idee und der Botschaft begeistert war und auch heute noch bin: Eine Glocke aus Waffen zu schmieden ist ein unglaublich starkes und wichtiges Zeichen für Frieden, für Toleranz und für Solidarität. Daher bin ich sehr stolz darauf, PeaceBell-Botschafterin in unserer schönen Stadt Wien zu sein und sehr glücklich, dass wir es mit vereinten Kräften geschafft haben, diese Friedensglocke in unsere Hauptstadt zu holen!“ zeigte sich auch Beatrice Körmer, Miss Vienna, seit Kurzem Trägerin des renommierten „Elisabeth Ordens“ und offizielle PeaceBell-Botschafterin begeistert.

Abschließend erklärte Emil Diaconu, Geschäftsführer der Social City Wien, was ihn und sein Team, motiviert Friedensprojekte wie die PeaceBell umzusetzen: „Bereits seit mehreren Jahren richten wir den Kinder- und Jugendfriedenspreis der Stadt Wien aus, um junge Menschen dazu anzuregen, sich mit dem Thema Frieden auseinander zu setzen, aber auch um zu hören, wie sie über die heutige Zeit, die wahrlich nicht einfach ist, denkt. Dass diese Auseinandersetzung mit Frieden wichtig ist, hat auch der furchtbare Terror-Anschlag in Wien im November letzten Jahres gezeigt. Aber auch, dass wir zusammenhalten und Wien wirklich diese Stadt ist, die für Frieden steht. Und genau das ist auch unsere Motivation gemeinsam mit unseren großartigen Unterstützer*innen und auch mit Michael Patrick Kelly diesen Weg weiterzugehen. Ich bedanke mich bei allen, die uns bis hierin begleitet und unterstützt haben!“



Die PeaceBell Wien kann ab sofort zu den Öffnungszeiten des Bezirksmuseums Brigittenau (Donnerstag 17-19 Uhr, Sonntag 10-12 Uhr) besichtigt werden, bei persönlicher Anmeldung auch zwischendurch unter 01 3305068, oder bm1200 @ bezirksmuseum.at

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Riedl

PR & Öffentlichkeitsarbeit

Social City Wien

Sachsenplatz 4-6, 2. Stock

1200 Wien

Tel: 0660 / 2587115

Mail: katharina.riedl@socialcity.at