FH Campus Wien präsentiert Rennauto CR-120 Frankenstein

Am 15. Juli 2021 lädt das OS.Car Racing Team der FH Campus Wien zum Online-Rollout seines neuen Formula Student Rennwagens CR-120 Frankenstein. Nach der coronabedingt erzwungenen Pause im Jahr 2020, wird das Team mit dem mittlerweile siebten in Favoriten konstruierten Boliden bei der Formula Student Austria in Spielberg Ende Juli an den Start gehen.

(Im Bild: Der Rennwagen von 2019 CR-119 Racy McRaceface. Fotos von CR-120 Frankenstein gibt es nach dem Rollout auf Anfrage.)

Mit interdisziplinärem Teamwork an Frankenstein geschraubt

Das OS.Car Racing Team vereint 40 Studierende aus allen Jahrgängen des Bachelor- und Masterstudiums High Tech Manufacturing, der Bachelorstudiengänge Angewandte Elektronik und Computer Science and Digital Communications sowie der Masterstudiengänge Electronic Systems Engineering und Green Mobility. Auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre baute das Team im Laufe des vergangenen Studienjahres das mittlerweile siebte Rennauto, den Boliden CR-120 Frankenstein. Ein besonderes Highlight steht dabei groß im Eventkalender des Teams: die Formula Student Austria in Spielberg vom 25. bis 29. Juli 2021.

Rollout live aus dem High Tech Campus

Details zum Rennauto und der neuen Saison präsentiert das OS.Car Racing Team bei dem Rollout, das live aus der Werkstatt im High Tech Campus der FH Campus Wien gestreamt wird.

> Datum: 15. Juli 2021, 17.30 Uhr

> Link zum Zoom-Meeting (Meeting-ID: 890 1051 6323)

Programm:

> Eröffnung: Patrick Klarer/Teamkapitän

> Begrüßung: Heimo Sandtner/Vizerektor für Forschung und Entwicklung, Studiengangsleiter High Tech Manufacturing und Initiator des Formula Student-Projekts

> Übergabe Axalta-Stipendium

> Teamvorstellung, eingesetzte Technik und Designideen

> Enthüllung des Rennautos

> Q&A

Hier gibt es weitere Informationen zum Rollout und zum OS.Car Racing Team.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis

Katharina Pesl, MA

FH Campus Wien

Unternehmenskommunikation

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

T: +43 1 606 68 77-6413

katharina.pesl@fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at