Neue Kategorisierung der Wanderbetriebe in der Fuschlseeregion

Neue Kategorisierung der Wanderbetriebe in der Fuschlseeregion Seit heuer gibt es neben den zertifizierten Wanderbetrieben auch ausgelobte „Premium“ Wanderbetriebe in der Fuschlseeregion.

Die 13 Wanderspezialisten bieten alles, was das Wanderherz begehrt. Seit dieser Saison gibt es auch 6 Premium Wanderbetriebe. Diese bieten neben einer kostenlosen geführten Wanderung, Kompetenz im Haus, Abstell –und Trockenmöglichkeiten, Rückholservice, Frühaufsteher Thermo Frühstück und einer gut ausgestatteten Wanderbibliothek mit Kartenmaterial auch folgende Zusatzleistungen an:



Zweite kostenlose, geführte Wanderungen pro Woche

Beratung und Unterstützung bei der Tourenplanung

Verleih von Wanderausrüstung

Lunchpakete für Wandertouren und Wäscheservice

In regelmäßigen Abständen, unterziehen sich die Wanderbetriebe einem fachmännischen Qualitätscheck.

Die 6 Premium Wanderbetriebe in der Region sind:

Hotel Ebner’s Waldhof am See ****S

Hotel Seewinkel & Seeschlössl ****

Hotel Alte Post Faistenau ****

Naturhotel Fischerwirt mit WaldSPA****

Landhotel Hochlackenhof***

Pension Schierl

Alle Wanderbetriebe finden Sie unter www.wanderbetriebe.at

„Die Wanderkompetenz unserer Gastgeber zeichnet sich vor allem durch eine persönliche Beratung und Betreuung und durch örtliche Kenntnisse über das regionale Wanderangebot aus. Unsere Wanderspezialisten kennen sich aus: Welche Tour ist am geeignetsten, wo gibt es die beste Jause, was gehört alles in den Rucksack uvm." sagt Hildegund Schirlbauer, Geschäftsführung der Fuschlsee Tourismus GmbH.

Ab Juli starten wieder die geführten Wanderungen mit geprüften Wanderguides aus der Region, selbstverständlich können auch Tagesgäste oder Gäste aus anderen Betrieben daran teilnehmen. Für Urlauber der Wanderbetriebe sind diese selbstverständlich kostenfrei. Alle Termine und Anmeldung auf www.fuschlseeregion.com

„Geführte Wanderungen eröffnen die Möglichkeit, die Schönheiten der Natur und der Berge stressfrei aufzunehmen, wir zeigen den Gästen Kraftplätze bei uns, erzählen Geschichten aus und über die Gegend und führen sicher durchs Gelände“, sagt Wolfgang Kinz, zertifizierter Wanderguide und Ausbildner.

24h Trophy 10. – 11. September 2021

Veranstaltungstipp für Vollblut Wanderer – führt erstmals durch 3 Regionen. Fuschlsee – Wolfgangsee - Mondsee

Perfekt für alle Wanderprofis und jene die es noch werden wollen, ist das Langzeitwanderevent der Firma Grassl, dass von 10.-11. September zum vierten Mal in Folge die schönsten Sehenswürdigkeiten des Salzkammergutes erleben lässt. Ob Neueinsteiger oder Bergprofi, jeder ist willkommen. So haben die Teilnehmer ganz nach Vorliebe und Anspruch die Wahl zwischen abwechslungsreichen und professionell organisierten Routen. Unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen und mit bestgelaunten Wanderführern starten an diesem Septemberwochenende gleich drei Touren zu 6, 12 oder 24 Stunden. Einzigartig in diesem Jahr ist, dass es durch drei Regionen und zwei Bundesländer geht. Neben dem Kennenlernen von Land und Leuten stehen das kollektive Wandern unter freiem Himmel und die Liebe zur Natur im Vordergrund. Infos und Tickets unter: www.biolectra24h-trophy.de

Als Pendant zur 24hTrophy kann man diese 3 Regionen auch etwas entspannter als Mehrtagestour in 4 Etappen inklusive Gepäcktransfer erwandern

4 Berge – 3 Seen:

3 Übernachtungen in einem Hotel inkl. Frühstück

1 Übernachtung im Berghotel Schafbergspitze inkl. Frühstück

1 x Berg- oder Talfahrt mit der Schafbergbahn

2 x Wolfgangsee Schifffahrt (St. Gilgen-Fürberg, Schafbergbahn-Fürberg)

1 x Northland Wander-Rucksack (25l) pro Zimmer

1 x Komperdell "AluContour" Wanderstöcke pro Person

1 x SIGG Trinkflasche 1 Liter pro Person

Täglicher Gepäcktransfer sowie Gepäcktransfer auf den Schafberg

gesicherter Parkplatz während des Aufenthaltes

ab € 559,00 pro Personen im Doppelzimmer

Mehr Infos unter www.4berge3seen.at

Rückfragen & Kontakt:

Fuschlsee Tourismus GmbH

Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com