Altstadtverband Salzburg - Genuss & Kulinarik: Neuer Mittagsplaner online

Der neue Mittagsplaner informiert tagesaktuell über die Menüangebote in der Altstadt. ©Tourismusverband Salzburger Altstadt

Genuss & Kulinarik: Neuer Altstadt-Mittagsplaner online

Was steht heute am Speiseplan? Die Antwort auf diese Frage gibt der Mittagspla-ner, der schnell und tagesaktuell über die Menüangebote in der Altstadt informiert.

Der Altstadtverband Salzburg relaunchte kürzlich seinen bewährten Online-Mittagsplaner, der mit seinem frischen Design und neuen Auswahltools für mehr Qualität und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Unter mittag.salzburg-altstadt.at können nun noch schneller und einfacher die tagesaktuellen Kulinarik-Angebote zur Mittagszeit abgerufen werden. Den neuen Mittagsplaner gibt es auch als praktische App zum Download. Zahlreiche Altstadt-Gastronomiebetriebe nützen diese übersichtliche Informationsplattform, um den Salzburgern ihre Wochenmenüs schmackhaft zu machen.

