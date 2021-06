Falstaff wählt die beliebtesten Locations am Wasser in der Schweiz

Falstaff wählt die beliebtesten Locations am Wasser in der Schweiz Ausgedehnter Brunch, gemütliches Dinner oder entspannter Sundowner: Das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle hat mittels Community-Voting die beliebtesten Restaurants, Bars und Terrassen mit Blick über das Wasser in der Schweiz ermittelt.

Zürich (LCG) – Egal, ob tagsüber zum Abkühlen oder abends, um die letzten Sonnenstrahlen zu geniessen: Den Sommer verbringen die meisten Menschen am liebsten direkt am Wasser. Die Schweiz bietet mit ihren herrlichen Seen und Flüssen und einer Vielzahl an idyllischen Restaurantterrassen, Boulevard-Plätzen und Gastgärten mit Blick über das Wasser den perfekten Rahmen für entspannte Genussmomente in der warmen Jahreszeit. Das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle hat mittels Publikums-Voting die jeweils zehn beliebtesten Locations am Wasser in Zürich und des gesamten Landes ermittelt.

«Die sommerlichen Temperaturen laden gerade zu entspannten Essen mit der Familie und gemütlichen Abenden mit Freunden ein – und wo lässt sich diese wertvolle Zeit besser verbringen als direkt am Wasser in der wunderschönen Schweiz. Zürich und das ganze Land bieten eine Vielzahl an Restaurants mit herrlichen Seeterrassen und vor toller Bergkulisse. Die beiden Top-Ten-Listen des Community-Votings bieten Genussmenschen einen spannenden Navigator der beliebtesten Hotspots dieses Sommers», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Die beliebtesten Locations am Wasser in Zürich

Barfussbar Fischers Fritz Rimini Bar Seebad Enge Seehaus Herrliberg Seerose Sonne am See Seerestaurant L’O Restaurant Alex im Alex Lake Hotel Pumpstation

Die beliebtesten Locations am Wasser in der Schweiz

Pier 8716, St. Gallen Restaurant Schifflände, Aargau Sandoase, Basel Villa Schweizerhof, Luzern Restaurant Prisma im Parkhotel Vitznau, Vitznau Terrasse des Les Trois Rois, Basel Beaurivage Weggis, Luzern Panoramaterrasse Vitznauerhof, Vitznau Le Rhin Bleu, Basel Seerestaurant Belvédère, Nidwalden

Das gesamte Voting mit den beliebtesten Locations am Wasser in der Schweiz lesen Sie auf falstaff.ch.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142'000 Stück das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digital-Angebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 113'000 Weine mit Bewertungen, 15'000 Restaurants, 2'700 Hotels, 1'000 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars und über 2'000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 150'000 Facebook-Freunden sowie mehr als 90'000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

