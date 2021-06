Hürden und Hilfen: Overtec nutzt Krise für Expansion nach Deutschland

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank

Video zur Meldung auf YouTube

München/Attnang-Puchheim (LCG) – Der steigende Bedarf nach Wohnraum und der zunehmende Kostendruck im Bau und bei Komplettsanierungen sind für Overtec-Eigentümer Sebastian Hilscher das optimale Fundament, um die lange geplante Expansion nach Deutschland zu beschleunigen. Das österreichische Familienunternehmen spezialisiert sich auf die Bereiche Flachdachabschlüsse, Attika, Brüstungen und Schachtelemente.

Während die hohe Nachfrage nach den innovativen Fertigbauteilen aus Österreich den Markteintritt in Deutschland beschleunigte, stellte die Pandemie Hilscher vor größere Herausforderungen als die Bürokratie. Die Entscheidung, trotz Lockdown einen neuen Standort in der bayerischen Hauptstadt zu eröffnen, war jedoch alternativlos.

Positiv überrascht zeigt sich der Unternehmer von der Flexibilität und digitalen Effizienz der Behörden im Freistaat. Dadurch gelang die Firmengründung auch während „Social Distancing“ und Kontaktbeschränkungen. Lediglich für die Anmeldung der Firmenautos musste er persönliche Termine wahrnehmen, da dieser Prozess noch nicht voll digitalisiert ist. Wichtiger waren ohnehin Webcams für seine Vertriebsmitarbeiter, die im ersten Lockdown deutlich längere Lieferzeiten als Autos hatten, erinnert sich der Firmenchef.

Den gelungenen Markteintritt in der Bundesrepublik schreibt Hilscher der intensiven zweijährigen Vorbereitungsarbeit zu. Da die Produkte von Overtec neu in Deutschland sind, brauchte es gut 24 Monate für sämtliche Zulassungen. Begleitend wurden bereits Kunden akquiriert und noch vor Ausbruch der Pandemie erste Messeauftritte absolviert.

Mittlerweile beschäftigt Overtec am Standort München vier Mitarbeiter. 2020 stieg der Umsatz aus Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um satte 500 Prozent, die vor allem dem gut gehenden Neukundengeschäft zu verdanken sind. Deutsche Kunden erhalten Produkte, die am Standort Attnang-Puchheim produziert werden, und eine technische Aufbereitung und Betreuung über den Standort Wien.

„Digital ist viel möglich, aber Wesentliches fehlt. Im Verkauf kommt es trotzdem auf nonverbale Elemente, Vertrauen und das Bauchgefühl an. Nach der sehr guten Aufbauphase mitten in der Pandemiezeit gehen wir jetzt erst richtig an den Start“, blickt der Entrepreneur optimistisch in die Zukunft.