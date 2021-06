MCI-Student mit Marshall Plan Award 2021 ausgezeichnet

Johannes Sieberer erhält Stipendium für renommierte Yale University | Stärkung des Wissenschaftstransfers zwischen Österreich & USA

Um den wissenschaftlichen Austausch zwischen Österreich und den USA zu stärken, wird jährlich das Marshall Plan Stipendium an österreichische Studierende mit herausragenden Studienleistungen verliehen. Auch 2021 darf sich ein MCI Student über die einzigartige Möglichkeit eines Forschungsaufenthalts an der renommierten Universität Yale in den USA freuen.

Johannes Sieberer, Masterstudent des englischsprachigen Studiums Medical Technologies, erhielt das Stipendium für seine innovativen Ideen im Bereich Virtual Reality. In seiner Masterarbeit untersucht er, mit welchen Anforderungen Menschen im Rollstuhl alltäglich in ihrer Umwelt konfrontiert sind und welche Bewältigungsstrategien dabei erfolgreich sind. Umgesetzt wird dies in Form eines Rollstuhlsimulators. Seine Ergebnisse lassen sich auf vielfältige Weise anwenden wie z.B. die Überprüfung von unterschiedlichen Gebäudeentwürfen hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit. Andererseits können Menschen im Rollstuhl bestimmte Alltagssituation wie etwas das Überqueren von Straßen vorab trainieren.

Seinen Studienaufenthalt wird Johannes Sieberer von Juli 2021 bis Februar 2022 an der Yale University in New Haven (USA) am ‚Center for Collaborative Arts and Media‘, absolvieren.

Sein Betreuer und Leiter des Studiengangs Medical Technologies, Alexander Hörbst, zeigt sich sehr erfreut: „Der internationale Austausch in der Medizintechnik ist unerlässlich. Ich freue mich für Herrn Sieberer, dass ihm seine ausgezeichneten Leistungen den Studienaufenthalt ermöglichen. Das ist eine einzigartige Gelegenheit Einblicke in den internationalen Forschungsalltag einer renommierten Universität zu gewinnen und internationale Netzwerke aufzubauen.“

Marshall-Plan-Award

Der renommierte Marshall-Plan-Award wird für Forschungsaufenthalte an prestigeträchtigen Elite-Universitäten in den USA vergeben. Das Marshall Plan Scholarship Program (MSP) unterstützt dabei den wissenschaftlichen Austausch von Studierenden technischer Studiengänge in Österreich und in den USA. Seit 2009 werden MCI-Studierende regelmäßig mit dem begehrten Marshall Plan Scholarship ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Gutsche

Firma/Organisation: MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Funktion: Presse & Projektmanagement

Telefon: 0043 512 2070 1527

E-mail: susanne.gutsche@mci.edu

Website: www.mci.edu