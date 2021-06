Neuer Rekord bei MCI Creativity Award 2021

MCI Creativity Award kürt innovative Unternehmenskonzepte von Studierenden | Neuer Rekord mit 86 (!) Einreichungen von kreativen Unternehmenskonzepten | Gewinner: Michael Karbasch und Stefan Dobler | Neue Ideen für Produkte und Dienstleistungen

Der MCI Creativity Award zeichnet jährlich herausragende Geschäfts- und Produktideen aus. 86 Studierende des MCI, die durch ihren Unternehmergeist wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen, nahmen dieses Jahr an der Ausschreibung teil.

Michael Karbasch und Stefan Dobler, Studierende des Bachelorstudiums Digital Business & Software Engineering, gewannen den MCI Creativity Award 2021 für ihre Idee ‚WASP‘. WASP bietet der Bahnindustrie eine Softwarelösung, welche die Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Zugdaten automatisiert.

„Die Einreichungen überzeugten die gesamte Jury mit ihrem enormen Potenzial und erfolgversprechenden Marktchancen. Wir freuen uns, mit dem MCI Creativity Award 2021 junge motivierte Menschen zu unterstützen und so auf ihrem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten“, erklärt Michael Kraxner, Leiter der Forschung & Entwicklung am MCI.

In 54 Einreichungen stellten die Studierenden ihren Ideenreichtum, ihr unternehmerisches Potenzial und ihren Gründergeist unter Beweis. „Die kreativen Einreichungen spiegeln die Vielfalt des Studien- und Forschungsangebotes am MCI wider und stammen aus wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen ebenso wie aus dem Bereich Technologie und Life Sciences“, ergänzt MCI Rektor Andreas Altmann.

Marcus Hofer, Geschäftsführer des Gründungszentrums Startup.Tirol ergänzt: „Mit Startup.Tirol begleiten wir angehende Gründer/innen dabei, ihre Geschäftsideen auf solide Beine zu stellen und mit dem passenden Geschäftsmodell erfolgreich ins Unternehmertum zu starten. Der MCI Creativity Award ist dabei eine wichtige Initiative, die wir gerne unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Gründer/innen!“

Eine mehrköpfige Expertenjury begutachtete die Unternehmenskonzepte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren und nominierte die zehn Finalist/innen. Aufgrund der COVID-19-Situation fand die Präsentation der zehn innovativsten Geschäftsideen online statt. Dieses Jahr wurden erstmals zusätzlich zu den fünf besten unternehmerischen Ideen zwei Sonderpreise vergeben: „Umsetzungsreifstes Konzept“ und der Sonderpreis „Bester Proof of Concept“.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Gutsche

Firma/Organisation: MCI | Die Unternehmerische Hochschule®

Funktion: Presse & Projektmanagement

Telefon: 0043 512 2070 1527

E-mail: susanne.gutsche@mci.edu

Website: www.mci.edu