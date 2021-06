PA KFV: Risi & Ko Challenge - KFV kürt Österreichs beste Nachwuchs-Talente im Comiczeichnen

Presseinformation

Risi & Ko Challenge: KFV kürt Österreichs beste Nachwuchs-Talente im Comiczeichnen

Simon Rauberger vom BG/BRG Mössinger in Klagenfurt ist der Österreich-Gesamtsieger der großen Risi & Ko Challenge des KFV.

Klagenfurt, 08. Juni 2021. Seit 2018 stellt das KFV für die Verkehrs- und Mobilitätsbildung die kostenfreien Lehr- und Lernunterlagen „Mit Risi & Ko unterwegs“ zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Schulstufen hatten nun die einmalige Gelegenheit, im Rahmen eines Comic-Zeichenwettbewerbs die Unterrichtsmaterialien aktiv mitzugestalten. Die Aufgabe: Eine Comicgeschichte rund um das Thema Radfahren erfinden und zeichnen. Rund 200 Zeichnungen wurden im Unterricht angefertigt und eingereicht. Eine Jury bestehend aus Verkehrssicherheitsexperten und einem professionellen Comiczeichner ermittelte nun einen Siegercomic für jedes Bundesland und einen Österreich-Gesamtsieger.

In Lernmaterialien verewigt

Simon Rauberger vom BG/BRG Mössinger in Klagenfurt darf sich als Österreich-Gesamtsieger und Landessieger Kärntens nicht nur über ein hochwertiges Fahrrad freuen. Sein Comic mit dem Titel „Der Bruchpilot“ wird von einem Comic-Zeichner professionell nachgezeichnet und in weiterer Folge als Teil der Lehr- und Lernmaterialien „Mit Risi & Ko unterwegs“ allen Schulen zur Verkehrs- & Mobilitätsbildung zur Verfügung gestellt werden.

Aber auch alle anderen angehenden Kreativ-Talente gehen nicht leer aus: Alle Landessieger erhalten attraktive Geschenkgutscheine für sich und die ganze Klasse. Zudem erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die eine Zeichnung eingereicht haben, als kleines Dankeschön für ihre Teilnahme ein Fahrradlicht.

Über Risi & Ko

Die kostenlosen Unterrichtsmaterialien „Mit Risi & Ko unterwegs“ wurden von KFV mit Unterstützung des BMBWF entwickelt und können flexibel in unterschiedliche Unterrichtsfächer integriert werden. Die fünf Leitfiguren Risi, Hugo, Theo, Keule und Lila begleiten die Schülerinnen und Schüler durch aktuelle Mobilitätsthemen wie Risiko & Gruppendruck, Sozialkompetenz oder Ablenkung im Straßenverkehr. Verpackt in spannende Comicgeschichten bieten diese einen idealen Anknüpfungspunkt zu vertiefenden Übungen und Diskussionen. Ab Herbst 2021 werden neue Lehrunterlagen zum Thema Radfahren zur Verfügung stehen. Auch der aktuelle Siegercomic aus Kärnten wird dabei eine tragende Rolle spielen. Mehr Informationen unter https://risi-und-ko.at/





Bildmaterial von der Gewinnübergabe in Kärnten: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/25287

Bildrechte: KFV/APA-Fotoservice/Raunig

Alle Gewinner des Risi & Ko Wettbewerbs im Überblick:





Bundesland Ort Name des Gewinners/der Gewinnerin & der Schule Datum der Gewinnübergabe Kärnten - Gesamtsieg Klagenfurt Simon Rauberger, BG/BRG Mössinger 07.06.2021 Burgenland Güssing Mira Malics, Sportmittelschule Güssing 10.06.2021 Niederösterreich Zwettl Rebecca Hobl, Musik- und Kreativmittelschule Stift Zwettl 10.06.2021 Steiermark Graz Luka Jankov, BRG Petersgasse 10.06.2021 Wien Wien Valentina Jerabek & Enrique Achacaoso, BRG 3 Boerhaavegasse 15 10.06.2021 Vorarlberg Bregenz Amelie Stenzel, Sacré Coeur Riedenburg 10.06.2021 Oberösterreich Linz Siamo Taher, MS Leonardo da Vinci 11.06.2021 Tirol Lechtal Lena Kapeller & Belinda Baldessari, MS Lechtal 18.06.2021 Salzburg Salzburg Jennifer Holzweber, BRG Salzburg 29.06.2021

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Tel.: 05-77077-1919 I E-Mail: pr@kfv.at I www.kfv.at