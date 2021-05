DEPOT feiert den Kindertag mit traumhaften Angeboten

Ein Hoch auf die Kids!

DEPOT feiert den Kindertag mit traumhaften Angeboten.

Niedernberg, 27. Mai 2021 – Es ist ihr Reich. Malen, basteln und lernen, aber natürlich auch herumtoben und die Kissen mal von links nach rechts schleudern. Im Haus oder in der Wohnung hat es bei unseren Jüngsten den größten Stellenwert: das eigene Zimmer. Möglichst kindgerecht soll es sein, zum Spielen genauso animieren wie zum Schlafen einladen, wenn es am Abend ab ins Reich der Träume geht. Für jede Tages- und Nachtzeit hat DEPOT die passenden Angebote im Sortiment – für wahre Kinderparadiese. Diese sind mittlerweile alles anders als stereotyp, Kinder längst nicht mehr auf bestimmte Farben festgelegt. Warme Erdtöne an den Wänden sind genauso im Trend, wie bunte Möbel, die zugleich mitwachsen, verstellbar und ausbaufähig sind.



Kleine Möbel für große Helden

Schöne Wände, schöne Möbel. Da ist relaxen angesagt. Bodenmatratzen aus warmem Kord sorgen für Gemütlichkeit. Weiche Fleece-Teppiche, auf denen ganze Fußballfelder oder Pferdegestüte abgebildet sind, laden zum entspannten Spielen ein. Über der kleinen Lounge, schwebt – im Handumdrehen an der Decke befestigt – der senfgelbe Baldachin. Dazu ein unterhaltsames Buch, vielleicht ein spannendes Hörspiel. Da fehlt nur noch das passende Mobiliar. Wie der Kinderstuhl aus Rattan, der zusammen mit dem material- und farbgleichen Kindertisch wunderbar harmoniert. Und dann wären da noch die geheimen Lieblingsstücke: Hocker. Jedes große und kleine Kind mag sie, insbesondere dann, wenn sie so stylisch sind und über eine traumhaft weiche Sitzfläche verfügen, wie das naturfarbene Modell Crochet. Ein anderes Modell kommt zwar nicht mit lautem Gebrüll, dafür auf ganz sanften Pfoten ins Kinderzimmer. Mit seiner rotbraunen Mähne ist der Löwenhocker ein tierisch toller Begleiter durch den Tag und auch in der Nacht ein treuer Gefährte. Gemacht und gedacht zum Kuscheln ist auch dieser affenstarke Typ: Tido. Sein weibliches Gegenstück hört auf den Namen Elli.

Schickes Design – zugleich funktional

Für Tido und Elli ist garantiert Platz im Hochbett. In dem lässt sich wunderbar träumen und gleich darunter wartet, mit Decken und Tüchern verhüllt, eine abenteuerliche Höhle. Als echter Hingucker kommt eine farbenfrohe Girlande direkt am Fenster wunderbar zur Geltung. In der Abenteuerecke locken das große Spielezelt und der pastellfarbene Wandbehang Boho, der garantiert auch als Traumfänger eine gute Figur abgibt. Bei allem Spiel und Spaß im eigenen kleinen Reich, will ebenso das Aufräumen gelernt sein. Damit alle Spielutensilien gut verstaut und wieder auffindbar sind, hat DEPOT jede Menge tolle Kisten und Boxen.

Aufmerksamkeit, Liebe und Zeit schenken

Keine Frage: Kinder lieben die neuen stylischen Einrichtungsoptionen, die auch bei Mama und Papa großen Anklang finden. Einen besonderen Anlass zum Verschenken gibt es übrigens in wenigen Tagen. In vielen Ländern, darunter Österreich und Deutschland, ist der 1. Juni ein besonderes Datum: Gefeiert wird der „Internationale Kindertag“. Ein Tag, der die Rechte und Bedürfnisse unserer Jüngsten besonders ins allgemeine Bewusstsein bringen soll. Was gibt es Schöneres, als Kindern Aufmerksamkeit, Liebe und Zeit zu schenken …



Diese und viele weitere Ideen für Kinderzimmer gibt es im DEPOT-Onlineshop oder in den DEPOT-Filialen.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company, mit den beiden starken Marken DEPOT und ipuro, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

