Altstadtverband Salzburg - „So klingt meine Stadt“ Flanierfestival für Entdecker und Genießer

Vielklingender Kultur-Auftakt belebt die Salzburger Altstadt.

„So klingt meine Stadt“

Flanierfestival für Entdecker und Genießer - Eintritt frei

Vielklingender Kultur-Auftakt am 28. und 29. Mai 2021 belebt die Gassen und Plätze der Salzburger Altstadt.

Der Altstadtverband Salzburg setzt im heurigen Jahr 2021 auf musikalische Inszenierung und gemütliche

Loungeatmosphäre. An insgesamt vier Wochenenden werden die Straßen, Gassen und Plätze der Altstadt zu mobilen Spielstätten. Mit dem feinen Musikreigen VIELKLANG schafft der Altstadtverband vielerorts links und rechts der Salzach gemütliche Wohlfühlzonen. Das erste Flanierfestival findet am Freitag, 28. Mai und Samstag, 29. Mai 2021 statt und gibt Impuls für die lang ersehnte kulturelle Wiederbelebung im öffentlichen Raum. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen laden bei freiem Eintritt neun heimische Bands verschiedener Genres zum „Musik erleben“ ein. Stargast am kommenden Samstag ist Starmania-Siegerin Anna Buchegger. Das originelle und abwechslungsreiche VIELKLANG Musik & Performance-Programm lässt Bummeln, Flanieren, Shoppen oder einen Besuch der zahlreichen Terrassencafés sowie Gast- und Schanigärten zum Erlebnis werden.

Details entnehmen Sie bitte der Presseinformation anbei.

