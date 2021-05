„Fuschlseeregion bereit für die Sommerfrische“

Fuschlseeregion bereit für die Sommerfrische Mit dem bevorstehenden Wochenende kommen nicht nur die Gastronomie und der Tourismus zurück – auch die Temperaturen werden der Jahreszeit entsprechend milder und die Saison kann endlich starten. In der Fuschlseeregion ist man gut vorbereitet und freut sich auf die ersten Gäste.

Fuschlseeregion – Die Zeit im Lockdown wurde genutzt um sich auf die bevorstehende Sommersaison bestmöglich vorzubereiten. Auch wenn die Auflagen und Vorschriften für die Betriebe ein riesen Aufwand bedeuten – neben Präventionskonzepten und Hygienevorschriften, Registrierungspflicht, Teststrategien, Abstandsregeln uvm. Wir sind zuversichtlich, dass wir das auch diesen Sommer gut meistern werden und es wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen unseren Gästen einen entspannten Aufenthalt zu ermöglichen, sagt Hildegund Schirlbauer, Geschäftsführerin der Fuschlsee Tourismus GmbH. Viele Vermieter bieten diesen Sommer auch wieder „easy Stornoregeln“ an und haben sich auf das große “Comeback” im Tourismus gut vorbereitet. Seit den ersten Einreiselockerungen merken wir eine starke Nachfrage auch aus Deutschland. Die Buchungslage in der Region ist Großteils schon sehr gut. Man merkt bereits jetzt, dass sich die Saison heuer sicher bis in den Oktober hinein verlängern wird. Daher haben wir schon frühzeitig einige Veranstaltungen in den Herbst verlegt wie zB. die 24h Wandertrophy. Auch der Ultratraillauf Mozart 100 findet heuer erst im September statt. Drei Gemeinden haben auch regelmäßige Teststrassen eingerichtet um ein unkompliziertes Testen vor Ort zu ermöglichen. Alle Testangebote werden auf www.fuschlseeregion.com übersichtlich dargestellt.

Die Öffnung am 19. Mai brachte auch allerhand Neuerungen mit sich. In Hof bei Salzburg dürfen wir uns ab Sonntag nächster Woche auf ein neues Museum freuen – der Ploetzhof ist ein altes Gefängnis am Baderbach, dem neues Leben eingehaucht wurde. Auch der idyllische Hintersee Rundwanderweg erfreut sich neuer Attraktionen wie zB. Motorikstationen, Ruheplätze uvm. Das gesamte Mountainbike Thema wurde um Servicestationen, Mountainbikestrecken und einer neuen MTB Karte erweitert und ausgebaut. Die Zwerge am Zwergerlweg in Fuschl am See bekamen einen neuen Anstrich uvm.

Die Sehnsucht nach Natur und Genuss ist größer denn je. Die Fuschlseeregion bietet mit trendigen Angeboten von Wandern bis Rad, von SUPen bis Wellness von Canyoning bis Zillenschifffahrt und vielem mehr einen bunten Bogen an attraktiven Erlebnissen – zwischen Berg und See.

Auch lukullische Genüsse von frisch geräuchertem Fisch bis zur gehobenen Haubenküche können wieder erlebt werden. Tischreservierungen in den Restaurants werden empfohlen.

Pauschale „4 Berge – 3 Seen“:

Der Salzkammergut Mehrtageswanderweg "4 Berge - 3 Seen" verläuft über vier traumhafte Gipfel der Fuschlsee-, Wolfgangsee- und Mondsee-Region.

3 Übernachtungen in einem Hotel inkl. Frühstück

1 Übernachtung im Berghotel Schafbergspitze inkl. Frühstück

1 x Berg- oder Talfahrt mit der Schafbergbahn

2 x Wolfgangsee Schifffahrt (St. Gilgen-Fürberg, Schafbergbahn-Fürberg)

1 x Northland Wander-Rucksack (25l) pro Zimmer

1 x Komperdell "AluContour" Wanderstöcke pro Person

1 x SIGG Trinkflasche 1 Liter pro Person

Täglicher Gepäcktransfer sowie Gepäcktransfer auf den Schafberg

Gesicherter Parkplatz während des Aufenthaltes

ab € 620,00 pro Person im Doppelzimmer

Buchung und Information: +43 (0)6226 8384 11; incoming @ fuschlseeregion.com

Rückfragen & Kontakt:

Fuschlsee Tourismus GmbH

Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com