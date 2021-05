PA KFV: UN Global Road Safety Week - KFV unterstützt Initiative für mehr Tempo 30 Zonen

Presseinformation UN Global Road Safety Week - KFV unterstützt Initiative für mehr Tempo 30 Zonen Von 17. bis 23. Mai 2021 findet die 6. UN Global Road Safety Week statt. Die Initiative setzt sich dabei in diesem Jahr unter dem Motto #Love30 verstärkt für Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30km/h ein.

Wien, 17. Mai 2021. Alle 24 Sekunden stirbt global gesehen eine Person bei einem Verkehrsunfall. Aus diesem Grund macht die UN Global Road Safety Week in dieser Woche zum bereits 6. Mal auf wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit, bei denen es Optimierungspotenzial gibt, aufmerksam. In diesem Jahr liegt der Themenschwerpunkt dabei auf dem Bestreben, mit niedrigeren Geschwindigkeitsbegrenzungen die Sicherheit und Lebensqualität von Menschen zu erhöhen. Unter dem Motto #Love30 setzt sich die Initiative dabei konkret für Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30km/h besonders in all jenen Bereichen ein, in denen sich Menschen gerne und viel aufhalten – also etwa in urbaneren Gegenden.

KFV setzt sich für Tempo 30 vor Schulen ein

Dem KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) ist die Einführung von Tempo 30 Zonen an sensiblen Orten seit Jahren ein großes Anliegen. „Wir setzen uns seit vielen Jahren für Tempo 30 Zonen an neuralgischen Punkten – etwa vor Schulen – ein und hat auch die bekannte Aktion ‚Tempo 30 vor Schulen‘ ins Leben gerufen“, so Dr. Othmar Thann, Direktor des KFV. „Tempo 30 stellt eine ganz wesentliche Schutzmaßnahme gerade auch für ungeschützte Verkehrsteilnehmer – und speziell von Kindern – dar. Die UN-Initiative ist daher aus unserer Sicht sehr zu begrüßen.“

