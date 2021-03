Das LEADER-Projekt Slow-Trips schafft ein Top 5 Ergebnis bei den Rural Inspiration Awards

9 europäische Destinationen, darunter das deutsche Seenland Oder-Spree, verschreiben sich dem nachhaltigen, resilienten Kulturtourismus und schaffen gemeinsam direkt den Einzug in die Top 5 von 125 eingereichten Projekten.

Das transnationale LEADER-Projekt „Slow Trips- European Slow Travel Experiences“ fokussiert nachhaltige kulturtouristische Reisen mit den 9 teilnehmenden Regionen abseits touristischer Pfade. Gerade in Post-Covid-19-Zeiten ist eine Neudefinition des touristischen Schönheitsbegriffs mehr als gefragt.

„Slow Trips heißt Tourismus, aber eben kreativ. Die Reisenden haben die Gelegenheit, aktiv beim Erlebnisangebot mitzumachen, die Alltagskultur der bereisten Region durch den Kontakt mit den Einheimischen kennenzulernen und in kleinen, familiären und teilweise ungewöhnlichen Beherbergungsbetrieben zu übernachten“, so Projektleiterin Barbara Stumpf.

Diese internationale Zusammenarbeit und die inhaltliche Ausrichtung an nachhaltigen Wirtschaftskreisläufen und authentischen Reiseerlebnissen wurde sowohl von den europäischen Juroren als auch beim Publikums-Voting gewürdigt. Am Ende war man freudig unter den resilientesten 5 europäischen Projekten aus insgesamt 125 Einreichungen gereiht worden.

„Die seit März bestehende Buchungsplattform www.slowtrips.eu ermöglicht die direkte Buchbarkeit von Sehnsuchtsorten und authentischen Erlebnissen mit Einheimischen. Die Übernachtungen finden oft an ungewöhnlichen Orten statt wie zum Beispiel in einem Waggon-Hotel oder in Ecolodges auf Stelzen neben dem Wasser“, erklärt Barbara Stumpf, warum Slow Trips sowohl für die lokalen, meist kleinteiligen Produzenten als auch für viele nachhaltig orientierte Gäste attraktiv ist.

Über Slow Trips:

Das sind die Slow-Trips LEADER-Projektpartner (in alphabetischer Reihenfolge nach Land): Deutschland

Seenland Oder-Spree (Projekt-Partner)

Italien

Valle Umbra e Sibillini (Projekt-Partner)



Südostbasilikata (Projekt-Partner)



Südwestbasiikata (Projekt-Partner)





Litauen

Alytus Region (Projekt-Partner)

Luxemburg

Guttland (Projekt-Partner)

Österreich

Oststeiermark (Lead-Partner)



oberösterreichische Donauregion (Projekt-Partner)

Schweden

Nedre Dalälven (Projekt-Partner)

