Österreichisches LEADER-Vorzeige-Projekt für EU-Rural Inspiration Award nominiert

Das unter österreichischer Leitung befindliche LEADER-Projekt „Slow Trips – European Slow Travel Experiences“ schaffte den Einzug ins Finale des Rural Inspiration Awards 2021

Die ländliche Entwicklung in den europäischen Regionen neu zu denken, weiterzuentwickeln und für die Bevölkerung lebenswert zu gestalten, ist die Aufgabe des Europäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung (ENRD). Dabei steht der Austausch, das voneinander Lernen und Best-Practice-Beispiele im Vordergrund.

Eines dieser Best-Practice-Beispiele ist das transnationale LEADER-Kooperations-Projekt „Slow-Trips – European Slow Travel Experiences“, dessen Leitung bei der österreichischen Leader-Region Zeitkultur Oststeirisches Kernland in Kooperation mit Oststeiermark Tourismus liegt. Das transnationale LEADER-Projekt „Slow Trips“ fokussiert nachhaltige kulturtouristische Reisen mit 9 teilnehmenden Regionen abseits touristischer Pfade. Gerade in Post-Covid-19-Zeiten ist eine Neudefinition des touristischen Schönheitsbegriffs gefragt.

„Slow Trips heißt Tourismus, aber eben kreativ. Das wirklich tolle daran ist, dass du als Reisender die Gelegenheit hast, aktiv beim Erlebnisangebot mitzumachen, die Alltagskultur der bereisten Region durch den Kontakt mit den Einheimischen kennenzulernen und in kleinen familiären und ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten zu verweilen“, so Projektleiterin Barbara Stumpf.

Diese internationale Zusammenarbeit wurde auch von den europäischen Juroren gewürdigt und ins Finale der diesjährigen „Rural Inspiration Awards“ in der Kategorie Resilienz nominiert. Nun sind jedoch die Bevölkerung und die Reisenden gefragt. Unter folgendem Link findet das Publikums-Voting statt, bei der in ganz Europa für die beste Initiative zur ländlichen Entwicklung abgestimmt werden kann: https://www.surveymonkey.com/r/XTZBQYQ

„Da Anfang März auch unsere neue Buchungsplattform www.slowtrips.eu aus der Taufe gehoben wurde, sind wir voller Hoffnung, dass wir in den nächsten Wochen möglichst viele für unsere Regionen und Erlebniswelten begeistern können und so noch mehr Schwung in die weitere Umsetzung mitnehmen können“, so Barbara Stumpf, die bereits gespannt auf die Entscheidung und die virtuelle Preisverleihung Ende März blickt.

Projektleitung: Barbara Stumpf, M.A.

LEADER-Region Zeitkultur Oststeirisches Kernland

www.zeitkultur.at, www.slowtrips.eu

HMC – die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit

Web: www.hmc.agency

Innsbruck / Wien / Berlin

Über Slow Trips:

Das sind die Slow-Trips LEADER-Projektpartner: Österreich

Oststeiermark (Lead-Partner)



Oberösterreichische Donauregion (Projekt-Partner)

Luxemburg

Guttland (Projekt-Partner)

Italien

Valle Umbra e Sibillini (Projekt-Partner)



Südostbasilikata (Projekt-Partner)



Südwestbasiikata (Projekt-Partner)

Deutschland

Seenland Oder-Spree (Projekt-Partner)

Schweden

Nedre Dalälven (Projekt-Partner)

Litauen

Alytus Region (Projekt-Partner)

Mag. Bettina Haas

HMC

GF

Telefon: +43.676.83905-340

wien@hmc-agency.at

www.hmc.agency