Tübingen ist eines der beliebtesten Reiseziele in ganz Europa

Im diesjährigen Tourismus-Wettbewerb von „European Best Destinations“ hat es Tübingen auf den 11. Platz geschafft – als einzige deutsche unter 20 nominierten Städten in ganz Europa.

Zwischen dem 20. Januar und dem 10. Februar 2021 haben mehr als 600.000 Personen aus 192 Ländern auf der Internetseite „European Best Destinations“ abgestimmt, wo in Europa sie gerne Urlaub machen würden, sobald sicheres Reisen wieder möglich ist. Auf Tübingen fielen 25.586 Stimmen. Auf den ersten fünf Plätzen landeten Braga (Portugal), Rom (Italien), Cavtat (Kroatien), Florenz (Italien) und Sibiu (Rumänien).

„Ich freue mich sehr, dass Tübingen auch und gerade in Zeiten der Pandemie mit seinem reichen kulturellen Erbe wahrgenommen wird“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. „Unsere Stadt bietet zusammen mit den Betrieben der Hotellerie, den vielfältigen Ladengeschäften und dem internationalen gastronomischen Angebot alles für einen sicheren und entspannten Urlaub. Außerdem ist Tübingen der perfekte Ausgangspunkt für grandiose Wanderungen und Radtouren im Umland.“

Seit 2009 fördert „European Best Destinations“ die Kultur und den Tourismus in Europa bei Millionen von Reisenden sowie bei Tourismusfachleuten und den Medien. Dank einer Partnerschaft mit mehr als 300 Tourismusbüros und dem von der Europäischen Kommission geschaffenen EDEN-Netzwerk ist „European Best Destinations“ die meistbesuchte Internetseite für Reisen in Europa.

