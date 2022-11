VectorBuilderille merkittävän innovaatiokilpailun ensimmäinen palkinto

Maailman johtaviin geeninsiirtoteknologiayhtiöihin lukeutuva VectorBuilder Inc. kertoo Guangzhoussa sijaitsevan tuotekehitys- ja valmistuskeskuksensa voittaneen 7. Kiinan Hangzhoussa järjestetyn Chuangke Innovation and Entrepreneurship Global Competition -innovaatiokilpailun.

Tämä arvostettu ja korkeatasoinen kilpailu on Kiinan suurimpia: siihen osallistuu kasvuyrityksiä kaikilta korkean teknologian aloilta, kuten vihreä energia, uudet materiaalit, tekoäly, informaatioteknologia, älytuotanto, biotekniikka jne. Tänä vuonna kilpailuun osallistui yli 37 000 yritystä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tuomarit antoivat VectorBuilderille korkeimman pistemäärän sen "mullistavista geeninsiirtoinnovaatioista, joiden avulla yritys nousi nopeasti alansa johtajaksi".

VectorBuilder tarjoaa geeninsiirtoratkaisuja perustutkimukseen ja kliiniseen käyttöön, mukaan lukien CGT. Se tarjoaa kattavan valikoiman CRO-, ja CDMO-palveluja sekä aineettoman omaisuuden uloslisensointipalveluja. VectorBuilderin huippukohtia on innovatiivinen sähköinen kaupankäyntialusta, jonka avulla tutkijat voivat helposti suunnitella ja tilata räätälöityjä vektoreita verkossa. Alustan suosio kasvaa nopeasti tutkijoiden keskuudessa, ja sen avulla VectorBuilder on laajentanut geeninsiirtopalvelujensa valikoimaa nopeasti. Tähän asti VectorBuilder on toimittanut CRO- ja CDMO-palveluja tuhansille akateemisille laitoksille sekä biotekniikka- ja lääkeyhtiöille yli 80 maassa.

"On kunnia voittaa tämän suuren kilpailun ensimmäinen palkinto", kommentoi VectorBuilderin tutkimusjohtaja Bruce Lahn. "Pyrimme jatkossakin kehittämään parhaita ja ainutlaatuisia tuotteita geeninsiirtoalalle vahvistaaksemme life sciences -tutkimustyötä sekä geenilääketiedettä kaikkialla maailmassa."

VectorBuilderin operatiivinen johtaja, tohtori Kristofer Mussar lisää: "VectorBuilderin kulttuuri innostaa kaikkia tiimin jäseniä ajattelemaan luovasti parhaiden ratkaisujen kehittämiseksi asiakkaillemme. On todella merkittävää, joskaan ei täysin yllättävää, että meidät on nimetty innovatiivisimmaksi sekä omalla alallamme että kaikkien tulevaisuuden teknologioiden keskuudessa."

VectorBuilder on maailmanlaajuinen kärkinimi geeninsiirtoteknologioiden alalla. VectorBuilder on tuhansien eri maissa sijaitsevien laboratorioiden sekä biotekniikka- ja lääkeyhtiöiden luotettu kumppani. Se tarjoaa asiakkailleen geeninsiirtoratkaisujen suunnittelua, kehitystä ja optimointia niin perustutkimukseen kuin kliinisiin sovelluksiinkin. VectorBuilderin palkittu Vector Design Studio on mullistava innovaatio, jonka avulla tutkijat voivat helposti suunnitella ja tilata räätälöityjä vektoreita verkossa. Näin säästytään työläältä vektorien kloonaukselta ja pakkaamiselta laboratoriossa. Maailmanlaajuisesti toimiva yhtiöllä on suuri vektorientuotantokapasiteetti, laajat vektori- ja komponenttivalikoimat, sekä kohdennetut CRO-palvelut, mukaan lukien kehittyneet AAV-kapsidivalmiudet sekä huippuluokan GMP-laitokset. Sääntelyviranomaiset, kuten FDA, ovat IND-hyväksyneet VectorBuilderin CGT-tuotteita. Huippuluokan tuotekehitys- ja CDMO-valmistuskapasiteettinsa avulla VectorBuilder-tiimi pyrkii tarjoamaan tehokkaimmat geeninsiirtotyökalut ja -ratkaisut life sciences -tutkimustyöhön ja geenilääketieteeseen.

