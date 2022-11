VectorBuilder vant førstepremie i et viktig oppfinnelseskonkurranse

VectorBuilder Inc. – en global leder innen teknologier for genlevering – kunngjorde at deres FoU- og produksjonssenter i Guangzhou vant konkurransen i den syvende "Chuangke Innovation and Entrepreneurship Global Competition" som ble holdt i Hangzhou, Kina.

Denne konkurransen blir ansett å være meget innflytelsesrik og og er en av de største i Kina. Den dekker bedrifter i vekst på tvers av alle høyteknologiske industrier, inkludert grønn energi, nye materialer, kunstig intelligens, informasjonsteknologi, smartproduksjon, bioteknologi, etc. I år har over 37.000 høyteknologiske selskaper konkurrert, mer enn noen gang tidligere. Dommerne ga VectorBuilder den høyeste poengsummen for sine "transformative innovasjoner innen teknologier for genlevering. Dette har gitt dem en status til industrileder med raskest vekst.”

VectorBuilder tilbyr løsninger for genlevering for både grunnleggende forskning og kliniske behov, deriblant CGT [bærergenetisk testing]. De tilbyr et fullstendig spektrum av CRO- [kontraktert forskningsorganisasjon], CDMO- [selskap for kontraktutvikling og produksjon] og IP-utlisensieringstjenester. Et av VectorBuilders høydepunkter er den innovative e-handelsplattformen som gjør det mulig for forskere å enkelt designe og bestille tilpassede vektorer online. Denne plattformen blir etter hvert mer og mer populær blant forskere og har gitt VectorBuilder initiativet til raskt å ekspandere til et bredt spekter av tjenester for genlevering. Hittil har VectorBuilder levert CRO- og CDMO-tjenester til tusenvis av akademiske institusjoner og bioteknologi-/farmaselskaper i over 80 land.

"Det er en eenorm ære å vinne førstepremien i denne store konkurransen," kommenterte Dr. Bruce Lahn, VectorBuilders sjefforsker, "Vi skal fortsette arbeidet med utvikling av innovative me-best og me-only produkter innen genlevering for å styrke biovitenskapelig forskning og genetisk medisin over hele verden.”

Dr. Kristofer Mussar, driftssjef hos VectorBuilders, la til "Det er vår kulturehos VectorBuilder å inspirere hvert ledd av teamet til å tenke kreativt og utenfor boksen for å utvikle optimale løsninger for våre kunder. Å bli anerkjent for å være mest oppfinnsom, ikke bare innen vår sektor, men blant alle nye teknologier er virkelig bemerkelsesverdig, men kanskje ikke helt uventet.”

