EANS-DD: Wienerberger AG / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 Market Abuse Regulation (MAR)

Directors' Dealings-Announcement pursuant to artikle 19 MAR transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.

personal data:

responsible party:

name: Heimo Scheuch (natural person)

--------------------------------------------------------------------------------

reason:

reason: responsible party is a person with managerial responsibilities function: Chief executive officer

--------------------------------------------------------------------------------

issuer information:

name: Wienerberger AG

Legal Entity Identifier (LEI): 529900VXIFBHO0SW2I31

--------------------------------------------------------------------------------

information about deal:

ISIN: AT0000831706

description of the financial instrument: common share

type: Acquisition as part of an employee share program as defined in Art. 19 (6) lit e of Regulation (EU) No. 596/2014 (Matching Model: The acquisition of 2 shares each (= investment shares) entitles to the allocation of one free share each (= matching share))

date: 03.04.2020; UTC+02:00

market: Vienna Stock Exchange

currency: Euro

price volume

target price 17.4.20 tbd (target price)

total volume: tbd (target price)

total price: EUR 9,000

average price: tbd (target price)

--------------------------------------------------------------------------------

