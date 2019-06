EANS-News: Rottami Metalli Italia S.p.A. /

ISIN IT0005329328

Castelnuovo del Garda (VR) -

ROTTAMI METALLI ITALIA SPA

POSIZIONAMENTO DEL "Rottami Metalli Italia - RMI SpA - Tasso Fisso 5% - dal 2018 al 2023" obbligazioni (ISIN IT0005329328) e ingresso alle negoziazioni sul BORSA VIENNA

Castelnuovo del Garda (VR), 20 Giugno 2019 - Rottami Metalli Italia - RMI SpA (la "Società") - parte del gruppo di Cordifin SpA -. Annuncia di aver ancora collocata No 250 obbligazioni, del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, per di importo nominale complessivo di euro 2.500.000,00, sulla base delle emissioni obbligazionarie "Rottami Metalli Italia - RMI SpA - Tasso Fisso 5% -2018-2023" (ISIN: IT0005329328) (la "emissione"), deliberato dal Sole Amministratore della Società il 12 luglio 2018, per un importo nominale massimo di euro 10.000.000,00, con durata fino al 27 dicembre 2023 Rappresentato da massime n. 1.000 i titoli di debito al portatore, in euro, non convertibile, tasso di interesse annuo lordo fisso 5% riservato a investitori professionali. L'Emissione è stata ammessa alla negoziazione sul Terzo Mercato, una struttura commerciale multilaterale gestita e organizzata dalla Borsa di Vienna. L'emissione vada a sostenere lo sviluppo della società per il periodo 2018-2023. Con una risoluzione dell'Amministratore Unico della Società, l'apertura di un secondo periodo di sottoscrizione - dal 28 dicembre 2018 al 24 giugno 2019 - è stata risolta.

20 dicembre 2019, al fine di ottimizzare e completare l'accordo del club degli investitori.

Dettagli aziendali:

Franco Sesso - Amministratore Unico

Tel. + 39 045 7570877

Email franco.sesso @ rmispa.com [franco.sesso @ rmispa.com]

Sito Internet https://www.rmispa.com/it [https://www.rmispa.com/it]

