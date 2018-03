EANS-DD: Atrium European Real Estate Limited / Notification concerning transactions by persons performing managerial responsibilities pursuant to article 19 Market Abuse Regulation (MAR)

personal data:

responsible party:

name: GAZIT GAIA Limited, a private limited company incorporated in Jersey (legal person)

--------------------------------------------------------------------------------

reason:

reason: responsible party is a legal person associate to a person with managerial responsibilities

name and surname: Chaim Katzman

function: Chairman of the supervisory board

--------------------------------------------------------------------------------

issuer information:

name: Atrium European Real Estate Limited

--------------------------------------------------------------------------------

information about deal:

ISIN: JE00B3DCF752

description of the financial instrument: Shares

type: acquisition

date: 26.03.2018; UTC+02:00

market: Outside a trading venue

currency: Euro

price volume

3.9826 769,000

total volume: 769,000

total price: 3062619.4

average price: 3.9826

ISIN: JE00B3DCF752

description of the financial instrument: Shares

type: acquisition

date: 23.03.2018; UTC+01:00

market: Wiener Boerse AG, XWBO

currency: Euro

price volume

3.985 21,343

total volume: 21,343

total price: 85,051.9

average price: 3.985

--------------------------------------------------------------------------------

issuer: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

phone: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

mail: richard.sunderland @ fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

indexes:

stockmarkets: Wien, Luxembourg Stock Exchange

language: English

